Kendini seven BİM'e koşsun! Sürpriz indirim başladı: Bu fiyatları rüyanızda bile göremezsiniz!

İNDİRİMLER BİM'DE







Vatandaş geçim derdi yaşarken bazı market zincirleri indirimler yaparak halka destek olmaya çalışıyor. Bunlardan biri de BİM marketler zinciri. BİM indirimleri vatandaşa duruldu. Promosyon ürünleri her kesimden, her yaştan vatandaş için müjdelendi. Peki hangi ürünlerde indirim var? Detaylar, indirimli ürünler haberin devamında.Kısa sürede hızla büyüyen market zincirlerinin en çok takip edileni olan BİM marketleri bu haftada indirim yaptı. Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan ve indirimini önceden duyuran market 7 Şubat kataloğunu da yayınladı. Vatandaşın cebine hitap eden ürünleri listeleyen market vatandaşın ilgisini çekti. İşte fiyat listeleri aşağıdaki gibi yayınlandı. -Dermokil el ayak, vücut ve saç maskeleri 19,50 TL -Dermokil bakım maskesi 14,50 TL -Sleepy Premium Plus ped normal ve gece 29,50 TL -Sleepy Premium Plus günlük pedler 22,50 TL -Queen parfümlü tuvalet kağıdı 24'lü adet 119 TL -Dekoratif led ışık 59 TL -Led ampul 99 TL -Peluş saç bandı 28,50 TL -İkili yan toka 24,50 TL -Cilt temizleyici tonik 45 TL -Sprey kolonya 19,50 TL -Desenli çorap 19,50 TL -Sıvı allık 22,50 TL -Likit rujlar 42,50 TL -Maskara 52,50 TL -Ojeler 17,50 TL -Yüz temizleme ürünü 45 TL -Peeling maskesi 45 TL -Omo active 7,5 kg 189 TL -Kışlık çorap 9,50 TL -Okey Nirvana prezervatif 59,50 TL -Kil maskeleri 14,50 TL -Peeling ve maske fırçası 22,50 TL -Zirkon taşlı kolye, küpe, yüzük çeşitleri 22,50 TL -Queen kağıt havlu 12'li 95 TL -200’lü peçete 24,50 TL -Soft Concept peçete 20 adet 12,50 TL -Erkek ve kadın parfümler 57,50 TL -El kremleri 37,50 TL -Beşli makyaj fırçası 149 TL -Yumoş deterjan 1440 ml 54,50 TL -Porçöz mutfak ve banyo spreyi 19,50 TL -Finish makine temizleyici 29,50 TL -Viking 5 litre yumuşatıcı 49,50 TLAynı zamanda mutfakla ilgilenen kek, pasta yapmayı sevenler içinde mükemmel ürünlerde indirim yaptı. Pasta süslerinde, pasta jelatini, kreması gibi birçok ürünlerde indirim haberini duyurdu. Mutfak meraklılarının da dikkatini çeken kampanyalar yayınlandı. -Dr Oetker krem şanti 3'lü 75 gr 34,50 TL -Dr Oetker dark kakao 100 gr 19,75 TL -Dr Oetker sos 80 gr 8 TL -Dr Oetker pasta jelatini 2'li 6 gr 7,75 TL -Dr Oetker pasta kreması ve jölesi 17,25 TL -Dr Oetker şeker toz karışımı 5,25 TL -Dr. Oetker hazır sos 11,50 TL -Dr. Oetker pudra şekeri 150 gr 12,75 TL -Dr. Oetker irmik helvası 400 gr. 22,75 TL -Dr. Oetker 405 gr. karışık pizza 46,50 TL -Dr. Oetker pudra şekeri pembe 2'li 6,50 TL -Dr. Oetker walke kek 34,50 TL -Dr. Oetker 3'lü puding 24,50 TL -Dr. Oetker karbonat 5'li 4,50 TL -Pasta sütü 10 gr 5,25 TL -Pasta süsü 5,25 TL -İçim 3 kg yarım yağlı yoğurt 65 TL -İçim ayran 1,5 litre 24,50 TL -İçim labne peyniri 3'lü 180 gr. 62,50 TL -İkisi bir arada vanilya ve hamur kabartma tozu 3'lü 10 gr. 5,25 TL -Doktor Oetker bardak puding 10,50 TL -Dr .Oetker çikolata sosu 2'li 102 gr 17,95 TL -Dr. Oetker çikolata şelalesi 34,50 TL -İçim labne peyniri 3'lü 180 gr. 62,50 TL -Dost 1 lt yağlı süt 14,50 TL -Pasta Milan 300 gr. pasta keki 3 katlı 32,50 TL -Mini cheesecake 55 TL -Dr Oetker hazır profiterol 360 gr 34,50 TL -Dr Oetker bisküvili pudingler 12,50 TL