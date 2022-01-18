Kendini yakarak intihar eden Süleyman Ekici, ölümünden Marmaris Belediyesi'ni sorumlu tuttu!













Marmaris'te yaşayan ve 12 yıldır kömür satışıyla uğraşan 63 yaşındaki Süleyman Ekici, son 2 yıldır Beldibi Mahallesinde bulunan boş bir araziyi kömür çuvallarını koyarak depo olarak kullanıyordu. Marmaris Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ise 4 gün önce Süleyman Ekici'nin kömür çuvallarını koyduğu yerin belediyeye ait olduğu kendisine bildirerek çuvalları oradan kaldırmasını istedi.Zabıtalardan gelen uyarılar sonrası belediye giden Süleyman Ekici, bir anlaşma sağlayamadı ve geri döndü. Zabıtanın kendisini ikinci kez uyarması üzerine öfkelenen Ekici, daha fazla dayanamadı ve üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. Kısa sürede alev topuna dönen Süleyman Ekici'yi çevredeki vatandaşlar söndürmeye çalıştı.Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ekici'yi ambulansa alarak Marmaris Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Ekici'nin daha sonra Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi'ne sevk edildiği bildirilirken talihsiz adamın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.Kömürcü Süleyman Ekici'nin ölümünde sonra olay anında çekilen görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde Ekici'nin şayet ölürsem sorumlusunun Marmaris Belediyesi olduğunu söylediği duyulurken, durumu kaç kez izah ettiğini fakat kimsenin onu dinlemediğini de söylediği anlaşıldı.