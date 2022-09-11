YAŞAM
11 Eylül 2022 - 18:09

Kendisini eve kilitledi, telefonunu ocakta yakıp yangın çıkardı

Ümraniye'de akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs kendisini eve kilitleyip mutfakta yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kendini eve kilitleyen şahıs uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 18:09
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kendisini eve kilitledi, telefonunu ocakta yakıp yangın çıkardı


Olay, Ümraniye Çakmak Mahallesi Yeşil Bahar Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Yunus T. (50) yaklaşık 2 senedir oturduğu, 4 katlı binanın zemin katında bulunan dairesini ateşe verdi. Tavada cep telefonunu yakmaya çalışan şahısın mutfağı alevlere teslim oldu. Dumanı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri kendini eve kilitleyen Yunus T.'yi çıkarmak için fazla zaman uğraştı.

Öte yandan, komşuları uzun zamandır mahalleye rahat vermediğini belirttikleri şahsın polisler tarafından dairesinden çıkartılmasını film gibi izledi. Kapıyı kıran itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin de ekiplerinin desteğin ile kendisini daireye kilitleyen Yunus T.'yi çıkartarak ambulansa hastaneye teslim etti.



Mahalle sakini Oğuz Topçu, ”Kendisini tanımıyorum. Sürekli evinde yangınlar çıkartıyor. Polis ve itfaiye ekiplerini sürekli çağırtıyor ancak kendisini bir türlü sokağa çıkartmayı sağlayamadılar. 4-5 gündür şu şekilde devam etmektedir. Tek yaşıyor. Evde telefonunu yakmış. ‘Dış güçler cep telefonumu kapattı ondan yaktım' diyor" ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu'
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu'
Tapu satışında yeni bir dönem başlıyor! Alıcıyı da satıcıyı da ilgilendiriyor! Tapu satışı resmen değişti! İşte yeni satış yöntemi
Tapu satışında yeni bir dönem başlıyor! Alıcıyı da satıcıyı da ilgilendiriyor! Tapu satışı resmen değişti! İşte yeni satış yöntemi
Düzce’de feci kaza: Motosiklet refüje çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Düzce’de feci kaza: Motosiklet refüje çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı
Şehit ateşi Mersin'e düştü
Şehit ateşi Mersin'e düştü
Kaza kurşunuyla ölen polisin cenazesi memleketi Samsun’a uğurlandı
Kaza kurşunuyla ölen polisin cenazesi memleketi Samsun’a uğurlandı
Son Haberler
Bakanlıktan dev 223,7 milyon TL'lik eğitim desteği! Bakan Yanık başvuru şartlarını ve destek miktarlarını resmen açıkladı! Çocuğu okula giden aileler bu desteği kaçırmayın!
Bakanlıktan dev 223,7 milyon TL'lik eğitim desteği! Bakan Yanık başvuru...
Herkesin hayranlıkla baktığı Havva Öztel bu defa duygu yüklü! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğacak!
Herkesin hayranlıkla baktığı Havva Öztel bu defa duygu yüklü! Aleyna...
TÜİK'in son listesi yine şaşırttı! Tam 57 ili geride bırakan o ilçe Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu!
TÜİK'in son listesi yine şaşırttı! Tam 57 ili geride bırakan o...
Yaşantıları herkesin merak konusu! Teknolojik hiç bir şey kullanmıyorlar! Dünya'yı şaşkına çeviren ABD’de yaşayan topluluk!
Yaşantıları herkesin merak konusu! Teknolojik hiç bir şey kullanmıyorlar!...
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisini milyonlar bekliyordu! ATV merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam için tarihi açıkladı
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisini milyonlar bekliyordu! ATV merakla beklenen...
Opet, Shell, PO akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte bugünkü fiyatlar
Opet, Shell, PO akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte bugünkü fiyatlar
Altın fiyatları rekora koşarak illerliyor... Fiyatları duyan soluğu kuyumcuda alacak! İşte günün altın fiyatları£
Altın fiyatları rekora koşarak illerliyor... Fiyatları duyan soluğu...
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı
MAÇ ANLATIM | Kasımpaşa Galatasaray maçı
MAÇ ANLATIM | Kasımpaşa Galatasaray maçı
Osman Zeki Korkmaz: 'Galibiyet alamadığımız için üzgünüm'
Osman Zeki Korkmaz: 'Galibiyet alamadığımız için üzgünüm'
Galatasaray’da yıldızlar tribünde
Galatasaray’da yıldızlar tribünde
Banka promosyonları cepleri dolduracak! O bankalar peş peşe açıklıyor! Rakamları duyan bankaya koşuyor! Bakmadan gitmeyin...
Banka promosyonları cepleri dolduracak! O bankalar peş peşe açıklıyor!...
Gram altın ve çeyrek altının yükselişi herkesi şaşırttı! Altın fiyatları gözünü yükseklere çevirdi! Bugünkü altın fiyatları
Gram altın ve çeyrek altının yükselişi herkesi şaşırttı! Altın...
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu'
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu'
Tapu satışında yeni bir dönem başlıyor! Alıcıyı da satıcıyı da ilgilendiriyor! Tapu satışı resmen değişti! İşte yeni satış yöntemi
Tapu satışında yeni bir dönem başlıyor! Alıcıyı da satıcıyı...