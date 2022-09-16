YAŞAM
16 Eylül 2022 - 18:27

Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı

Çorum'da polis kılığında ihtiyar kadının evine girerek 90 bin lira değerindeki ziynet eşya ve paraları alan dolandırıcı, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 18:27
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Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı


Edinilen bilgiye göre M.K. (49) adlı zanlı, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Y.B.'yi (71) telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıttıktan sonra kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini ve bu konuyla alakalı operasyon yürüttüğünü söyledi. Evdeki para ve ziynet eşyalarını korumak amacıyla az sonra eve gelecek polis memuruna teslim etmesi gerektiği söylenen Y.B., sivil polis kılığında eve gelen M.K.'ye 90 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit parasını teslim etti. Yaşlı kadının banka hesabında da 49 bin lira parasının olduğunu söylemesi üzerine M.K., Y.B.'ye parayı bankadan çekip kendisine teslim etmesini istedi.

Dolandırıldığını anlamadığı için bankaya giden Y.B., öğle arası nedeniyle kapalı olan bankadan para çekemeyince torununun işyerine gitti. Söylediklerinden babaannesinin dolandırıldığını anlayan torunu ise parayı çekmiş gibi yapıp, yardım istediği polislerle birlikte babaannesinin evine gitti.



Yaşlı kadından bankadan çektirdiği paraları almak için ikinci defa eve giden M.K. polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye yollandı.

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Haber Editörü
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