YAŞAM
01 Haziran 2022 - 16:31
Güncelleme: 01 Haziran 2022 - 16:37

Kene vakaları artıyor! Ölü sayısı 5'e yükseldi

Sivas’ta kene ısırması sonucu KKKA tanısı konulan iki hastanın da vefat etmesi ile ölen sayısı 5'e yükseldi.

YAŞAM
01 Haziran 2022 - 16:31
Güncelleme: 01 Haziran 2022 - 16:37
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Kene vakaları artıyor! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Sivas Kelkit Vadisi'nde havaların ısınması ile Kene kabusu bu sene tekrar başladı. Kene teması sonucunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı koyularak hastaneye kaldırılan iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.Yazın gelmesi ile birlikte Sivas’ta sene sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı  5'e yükseldi.

Öte yandan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısıyla Pazar günü vefat eden 53 yaşındaki Remzi Polat Sivas'ın Divriği ilçesinde çobanlık yaparken hayvanları otlattığı esnada vücuduna yapışan keneyi eliyle çıkardı. Bu olay sonrasında kısa bir süre sonra rahatsızlanan Polathemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.KKKA tanısı ile Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Polat burada kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Bugün hayatını kaybedenlerden 64 yaşındaki Hasan Yuva'nın ise Sivas'ın Doğanşar ilçesinde hayvancılık yaptığı öğrenilirken ,kendini ısıran kenenin hayvanlar ile birlikte geldiği düşünülürken, kene ısırması sonrası KKKA tanısı konulan Yuva'nın 5 çocuk babası olduğu gelen bilgiler arasında.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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