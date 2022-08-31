YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:53

Kent Meydanı Ve Yer Altı Otoparkı Projesinde Sona Gelindi - Elazığ

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:53
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Kent Meydanı Ve Yer Altı Otoparkı Projesinde Sona Gelindi - Elazığ



Proje sahasındaki çalışmaları kontrol eden Başkan Şerifoğulları'na ilgili birim müdürleri ve proje mühendisleri de eşlik ederek yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. İnceleme sonrası bilgi veren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, önümüzdeki günlerde hizmete sunmayı planladıkları projede sona doğru gelindiğini aktardı. Toplamda 38 bin metrekare alanda 940 araçlık iki katlı yer altı otoparkı yapıldığını, çevresinde ise altyapı çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Başkan Şerifoğulları, zorlu bir çalışma döneminin içerisinde olduklarını aktardı. Bu süreçte vatandaşların gösterdiği desteğin kendileri için önemli bir motivasyon oluşturduğunu belirten Başkan Şerifoğulları, "Şehrin geleceğini düşünerek hayata geçirdiğimiz diğer vizyon projelerimiz gibi bu projemiz de ileriye dönük hizmetlerimiz arasında yer almakta. Elazığ'ın hem bugününe benzer şekilde yarınına hitap eden bir çalışma. Büyük oranda tamamladığımız projemizi önümüzdeki günlerde hizmete sunmayı planlıyoruz. Yol genişletme çalışmalarımızın ardından asfalt serimini de gerçekleştirdiğimiz alanda en son çevre düzenleme ve peyzaj işlemlerine geçeceğiz. Kısa bir zaman dilimi içerisinde ise meydanı hizmete hazır duruma getireceğiz. Merkezi bir noktada sürdürdüğümüz inşa çalışmalarında, yaya ve sürücülerimiz gösterdikleri sabır ve destekle her an yanımızda oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şehrimize yeni bir kimlik, yeni bir prestij kazandıracak projemizin de bütün hemşehrilerime bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



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Haber Editörü
Haber Editörü
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