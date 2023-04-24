Kentsel dönüşüm projesinde 'Yarısı Bizden' kampanyasında detaylar belli oldu!













BU KAMPANYADA NE KADAR DÖNÜŞÜM OLACAK?

KAMPANYA SADECE İSTANBUL'A MI AİTTİR?

BAŞVURU ÜCRETLİ Mİ?

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

FAZLA BAŞVURU DURUMUNDA NE YAPILACAK?

TEK BİNADAN ÇOK UYGULAMA YAPILABİLİR Mİ?

BİNALARIN DÖNÜŞÜMÜNDE KONUT SAHİPLERİNİN ONAYI GEREKLİ Mİ?

2/3 ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYAN VATANDAŞLARA NE OLACAK?

BİRDEN FAZLA PARSELDE, DAİRELER OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

HİSSELİ TAPUSU OLANLAR BAŞVURU YAPABİLİRLER Mİ?

EV NASIL YAPILACAK?

BAŞVURUDA GELİR ŞARTI İSTENECEK Mİ?

İNŞAAT NASIL TAMAMLANACAK?

DAHA ÖNDE RİSKLİ YAPI OLMASI GEREKÇESİ İLE YIKILMIŞ BİNALAR KAMPANYAYA DAHİL Mİ?

YENİ BİNA NE KADAR KATLİ OLACAK?

KAPALI OTOPARK OLACAK MI?

DAİREMİZİN VERİLEN SÜRESİNDE KİRAYA DESTEK OLUNACAK MI?

BAŞVURDUM, İŞLEMLERİMİ NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?

SİTEDE OTURUYORUZ, YÖNETİMİN VEYA SAHİBİNİN BAŞVURU YAPMASI GEREKİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un kentsel dönüşümünü hızlandırmak için başlattığı "Yarısı Bizden" kampanyasının detayları geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesaplarını kullanarak tarihi kampanyayı 20 soruyla anlattı. Bakan Kurum, kentsel dönüşüm projesi ile ilgili yayınladığı mesajında “Yüzyılın felaketi bizim için önemli bir milattır. Aynı acıları bir daha yaşamamalıyız. Yüzyılın Dönüşümü ile İstanbul'da sağlıksız ve riskli bir yapı bırakmayacağız. Hazırladığımız 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla İstanbul'umuzu değiştireceğiz." şeklinde ifadeler kullandı.Bakan Kurum tarafından "20 Soruda Yarısı Bizden" başlığıyla paylaşılan "Yarısı Bizden" kampanyasında sıkça sorulan sorularla birlikte yanıtları şöyle sıralandı:İlk yıl 200.000 adet site içi konutu ve 100.000 adet yedek konutu, önümüzdeki 5 yılda ise yaklaşık 1 milyon adet müstakil konutu dönüştürmeyi hedefliyor.Dönüşüm kampanyası ağırlıklı olarak İstanbul'da uygulanacak ve yakın gelecekte 7 bölgeye yayılacaktır.Talep için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır.Başvurular 26 Nisan tarihinde başlayacak 29 Mayıs tarihinde sona erecek.Talep fazlası olması halinde takılacak binalar kura ile belirlenecek. Kura sonucu seçilemeyen başvurulara bir sonraki aşama için öncelik verilecektir.Binada tapusu olan her malik başvurabilir.İlgili sözleşmeler, mahallelerde kurulan irtibat bürolarında, kat maliklerinin üçte iki çoğunluğu ile akdedilecek ve geçiş süreci başlatılacaktır.Hisselerine tekabül eden pay sahiplerinin en az 2/3'ünün kararına katılmak istemeyen maliklerin arsa payları; ArazininYapabilir.Yapabilir.Kampanyadaki konutlar TOKİ'nin öncülüğünde yapılacak. İNŞAAT ÖNCESİ ARAZİ ARAŞTIRMASI TAMAMLANACAK MI? Tamamlanacak.Hayır.Bina boşaldıktan sonra en geç 2 yıl içinde ev teslim edilecektir.Evet, evi tehlikede olan kişiler de bu kampanyadan faydalanabilir.Dönüştürme kapsamında yapılacak binanın kat sayısı, arsanın mevcut imar planında şartlarını aşmamak kaydıyla sözleşmeyi imzalayan maliklerin takdirine göre belirlenir.Arsanın mevcut imar koşulları dikkate alınarak mal sahibinin takdirine bağlı olarak belirlenecektir.Binanın yıkılmasından sonra malikin talebi üzerine 5.250 lira kira ve 10.500 lira taşınma yardımı sağlanacaktır.Kayıt işlemi, uygulamanın oluşturulduğu web sitesinde takip edilecek ve ilerleme, sahibine SMS ve e-posta yoluyla bildirilecektir.Başvuru sadece malikler tarafından yapılacak.