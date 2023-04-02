Kentsel dönüşümde dev seferberlik: Her bir daireye 1 milyon 250 bin TL!







'100 METREKARE DAİRENİN NEREDEYSE HEPSİNİ KARŞILAYACAK'

kredi desteği Her bir daireye 1 milyon 250 bin TL">









Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ümraniye'de depremzedeler için düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Nebati, bakanlığın deprem sonrası çalışmalarından bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesindeki evlerin bir yıl içinde tamamlanacağı sözünü hatırlatan Nebati, “Bu evleri depremde zarar gören tüm kardeşlerimize teslim edeceğiz. Konfor ve güvenliği sağlamak için adımlar atıyoruz. Hemşerilerimizin en azından yaşadıkları evlerde yaşıyor ve rahat yaşamaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. . Çalışacağız, birlikte çalışacağız ve dua edeceğiz."Deprem nedeniyle ağır faturaların ödenmesinin önüne geçmek için çok önemli bir paketi açıkladığını söyleyen Nebati, konuşmasına şöyle devam etti: “Kentsel geçişin sağlıklı ve hızlı olarak yapılabilmesi için konut sahibi olan ve kentsel geçiş sürecinde olan kardeşlerimize, sizlere uzun vadeli çok düşük faizli ve vadesi iki kredi verdiğimizi söylüyoruz. Her daireye 1 milyon 250 bin TL limit ayırdık, yani kentsel geçişte 100 metrekarelik bir dairenin neredeyse hepsini karşılayacak kredi paketi hazırladık. Belediyenizle anlaşarak kentsel dönüşüme uğramış evinizi kredi ile müteahhide devredebilir ve paydaşlarınızı daire, yazlık ve arsalara getirip inşaata başlayabilirsiniz. Paketin ikinci fazı için girişimcilere diyoruz ki kentsel dönüşümde 250 milyon liraya kadar küçük meblağlarda ve büyük bölümü Hazine ve Maliye tarafından yapılacak iki fazda 840 baz puana kadar olan binaları yeniden yapacağız. Üçüncüsü, en az 50.000 adetlik bir alan üzerinde yap-işlet-devret modeline göre rezerv oluşan yerlere yüksek katlı ve sadece bu alanların kiraya verileceği seviyeye kadar konut üretim sistemi geliştirdik. İnşallah bununla birlikte başta istanbul olmak üzere tüm illerimizde talebi bu şekilde karşılamış olacağız.”