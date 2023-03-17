Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteklediği yeni yapılaşma ve kentsel dönüşüm kararları açıklandı. Başlatılan çalışmaların hızla ilerlediği kentsel dönüşüm ile ilgili projede ilgili finansman seçenekleri devreye alındı. Bu kapsamda, kentsel dönüşümün hızlandırılması ve doğal afetlere karşı hazırlık çerçevesinde hazırlanmış olan destek paketinin detayları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Riskli bölge ve yakınında bulunan yapı sahiplerine kentsel dönüşüm kapsamında proje sahiplerine ve konut üreticilerine yönelik destek sistemleri hazırladık. Sunduğumuz finansman paketi kapsamında Çevre, Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile sahiplerine kişi başı 1.250.000 TL'ye varan finansman ile birlikte 840 baz puana varan finansman maliyeti karşılama imkanı sunuyoruz.
Finans
17 Mart 2023 - 11:40
Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticilerine yeni destek paketi açıklandı!
Maliye Bakanlığı ile birlikte Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladıkları kentsel dönüşüm konusunda müteahhitler ve yerli üreticilere destek paketi hazırlandı. Detayları açıklanan yeni Kentsel Dönüşüm Destek Paketi'nin kredi limiti 1,25 milyon TL'ye yükseltildi. İşte yeni destek paketinin kredi faiz oranı ve taksit detayları..
Finans
17 Mart 2023 - 11:40