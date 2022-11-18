SAĞLIK
18 Kasım 2022 - 00:38

Kepek sorunu olanların evde kolayca hazırlayabileceği kepek ilaçları!

Kuruluk, yalnızca ciltte değil kafa derisinde de meydana gelen bir sorun. Devamlı kaşıntı, kepek ve saçta dökülmeyle beraber kendini gösteren kuruluğun birçok nedeni olabiliyor. Bu kuruluktan kurtulmak için de ilaçların yanı sıra doğal çözüm yöntemleri de bulunmaktadır. Peki, bu doğal yöntemler nelerdir? Cevabı haberimizde...

SAĞLIK
18 Kasım 2022 - 00:38
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Kepek sorunu olanların evde kolayca hazırlayabileceği kepek ilaçları!


Kafa derisindeki kuruluk kaşıntıyla başlayan ve devamında kepek, ağrı, saç dökülmesi gibi sorunları meydana getiren ve kişilerin günlük hayatını olumsuz etkileyen bir durumdur. Kafa derisindeki kuruluğun birçok nedeni olsa da en temel sebep hava değişikliği ile saç bakım ürünlerindeki bileşenlere verilen tepkidir. Ayrıca saçın her gün yıkanması veya yeterli su tüketilmemesi de deride kurumaya neden olabiliyor.

Kafa derisinde oluşan kuruluk çeşitli krem ve ilaçlarla tedavi edildiği gibi bazı doğal yöntemlerle de önlenebilmektedir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI



Hindistan cevizi yağı saç derisini nemlendirdiği gibi mantar ile bakterileri engelleyen özelliğiyle de enfeksiyonu en aza indirir. Az miktarda eritilen hindistan cevizi yağı direk saç derisine masaj yaparak uygulanıp on dakika beklettikten sonra yıkandığında derideki kuruluğu önler.

 kepeğe ne iyi gelir

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağında, kafa derisindeki kuruluk ile semptomları hafifleten antiseptik, antifungal ile antibiyotik özelliklere sahiptir. Bundan dolayı kepek şampuanlarının çoğunda çay ağacı yağı vardır. Birkaç damla çay ağacı yağı ile zeytinyağını karıştırıp saç derisine masaj yapıp on dakika beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.

ALOE VERA

Ciltteki tahrişi azaltacak anti inflamatuar özelliği olan aloe vera ayrıca yoğun nemlendirici içerir. Bu yüzden saç derisine topikal şekilde uygulayıp on dakika bekletip yıkayabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesinde kaşıntıya sebep olacak bakteri ile mantarları öldürecek bir etki vardır. Bir ölçü elma sirkesi ile iki ölçü suyu karıştırıp direk saç derinize uyguladıktan sonra beş dakika bekleyip yıkayabilirsiniz.

 kepeğe ne iyi gelir

KABARTMA TOZU VE ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI

Zeytinyağının nemlendirme, kabartma tozunun da antifungal ile antibakteriyel özellikleri vardır. Bu yüzden bu ikiliyi saç derinizi nemlendirmek için kullanabilirsiniz. Eşit miktarlarda kabartma tozu ile zeytinyağını karıştırdıktan sonra saç derinize masaj yaparak beş dakika bekletip yıkayabilirsiniz.

MUZ EZMESİ

Muzun besleyici ve nemlendirici özellikleri yoğundur. Kuru saç derisini temizlemeye yardımcı olacak muzu ezerek birkaç yemek kaşığı hindistancevizi yağıyla ya da zeytinyağıyla karıştırın. Saç derisine masaj yapıp 10-15 dakika kadar beklettikten sonra yıkayarak etkisini görebilirsiniz.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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