Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş transfer sözleri! Bence Premier Lig'de oynayacak







Transferi için sürpriz açıklama!







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline gelmişti.Kerem'in menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına açıklamalarda bulunarak bir hayli ses getirirken, yaptığı açıklamalarda;' Kerem Aktürkoğlu'nun çok ciddi bir potansiyeli var. Hala da yaş olarak genç bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere Premier Lig'in Kerem'in kendisini gösterebilmesi açısından oldukça iyi olacağını düşünüyorum. Kerem adım adım gelişimini sürdürüyor. Doğru zaman geldiğinde Kerem Aktürkoğlu'nun İngiltere Premier Lig'de forma giyeceğini düşünüyorum. ' ifadelerini kullandı.