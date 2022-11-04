SPOR
04 Kasım 2022 - 21:00

Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş transfer sözleri! Bence Premier Lig'de oynayacak

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt futbolcusunun geleceği hakkında yaptığı transfer açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.

SPOR
04 Kasım 2022 - 21:00
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Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş transfer sözleri! Bence Premier Lig'de oynayacak


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline gelmişti.

Transferi için sürpriz açıklama!

Kerem'in menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına açıklamalarda bulunarak bir hayli ses getirirken, yaptığı açıklamalarda;



Kerem Aktürkoğlu Premier Lig transfer

' Kerem Aktürkoğlu'nun çok ciddi bir potansiyeli var. Hala da yaş olarak genç bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere Premier Lig'in Kerem'in kendisini gösterebilmesi açısından oldukça iyi olacağını düşünüyorum. Kerem adım adım gelişimini sürdürüyor. Doğru zaman geldiğinde Kerem Aktürkoğlu'nun İngiltere Premier Lig'de forma giyeceğini düşünüyorum. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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