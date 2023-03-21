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21 Mart 2023 - 12:05

Kerem Aktürkoğlu: Zaniolo, çok büyük bir transfer

Galatasaray’ın yıldız futbolcularından Kerem Aktürkoğlu, ara transfer döneminde İtalyan devi Roma’dan transfer edilen Nicolo Zaniolo hakkında yaptığı açıklamalarla büyük ses getirmeyi başardı.

SPOR
21 Mart 2023 - 12:05
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Kerem Aktürkoğlu: Zaniolo, çok büyük bir transfer


Spor Toto Süper Lig’de hem sezon başında hem de ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle tüm dünyada büyük ses getirmeyi başaran Galatasaray kadrosuna, Mertens, Icardi, Torreira, Oliveira ve son olarak ara transferde de yıldız isimlerden Nicolo Zaniolo’yu kadrosuna katmayı başarmıştı.

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Kerem'den Zaniolo sözleri



Zaniolo’nun İtalya Serie A ekiplerinden Roma’dan Galatasaray’a transferi hakkında konuşan takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu bu transferden övgü dolu sözlerle bahsetti. Kerem, Zaniolo hakkında yaptığı açıklamalarda ;

‘ Zaniolo çok büyük bir transfer. Yönetimimizin bu noktada oldukça başarılı bir işe imza attığını düşünüyorum. Zaniolo’nun bizimle olması büyük bir fırsat. Kadromuzda da çok iyi bir rekabet ortamı oluşmuş oldu. Takımdaki herkes artık sınırlarını zorlayarak en iyi performansını göstermek için çabalayacak. Zaniolo çok özel bir oyuncu, bize büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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