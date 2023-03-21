Kerem Aktürkoğlu: Zaniolo, çok büyük bir transfer







Kerem'den Zaniolo sözleri







Spor Toto Süper Lig’de hem sezon başında hem de ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle tüm dünyada büyük ses getirmeyi başaran Galatasaray kadrosuna, Mertens, Icardi, Torreira, Oliveira ve son olarak ara transferde de yıldız isimlerden Nicolo Zaniolo’yu kadrosuna katmayı başarmıştı.Zaniolo’nun İtalya Serie A ekiplerinden Roma’dan Galatasaray’a transferi hakkında konuşan takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu bu transferden övgü dolu sözlerle bahsetti. Kerem, Zaniolo hakkında yaptığı açıklamalarda ; ‘ Zaniolo çok büyük bir transfer. Yönetimimizin bu noktada oldukça başarılı bir işe imza attığını düşünüyorum. Zaniolo’nun bizimle olması büyük bir fırsat. Kadromuzda da çok iyi bir rekabet ortamı oluşmuş oldu. Takımdaki herkes artık sınırlarını zorlayarak en iyi performansını göstermek için çabalayacak. Zaniolo çok özel bir oyuncu, bize büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. ‘ ifadelerini kullandı.