Kerem Atakan Kesgin: Şenol Güneş bana kendimi daha değerli hissettirdi













Dikkat çeken Şenol Güneş sözleri

Spor Toto Süper Lig’e verilen Dünya Kupası arasını Antalya’da geçiren siyah beyazlılar hazırlık kampını gayet iyi geçirdi.Son olarak hazırlık karşılaşmasında Giresunspor ile karşı karşıya gelen siyah beyazlılar sahadan 5-3’lük bir galibiyetle ayrılarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Siyah beyazlılarda hazırlık kampının en çok dikkat çeken isimlerinden biri genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin olurken, yaptığı asistler ve attığı gollerle hocasının gözüne girmeyi başardı. Giresunspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından Tivibuspor ekranlarına konuşan 22 yaşındaki genç futbolcu Kerem Atakan, yaptığı açıklamalarda hem Beşiktaş hayali hem de Şenol Güneş’den bahsetti. Kerem yaptığı açıklamalarda ; ‘ Her zaman Beşiktaş’ta oynamak gibi bir hayalim vardı ve bu hayalimi başardığım için de çok mutluyum. Sezona verilen bu arayı oldukça verimli geçirdiğimizi söyleyebilirim. Şenol Hocamızın takımın başına geçmesiyle birlikte her şey bizim için çok daha iyi bir hal aldı. Şenol Güneş bana kendimi daha değerli hissettirdi ve ben de onun bana duymuş olduğu bu güveni boşa çıkarmamak adına yoğun bir şekilde çalışıyorum. ‘ ifadelerini kullandı.