MAGAZİN
15 Kasım 2022 - 13:58

Kerem Bürsin defterini kapatan Hande Erçel'in kalbinde Hakan Sabancı mı var? Erçel'den aşk iddialarına ters köşe!

Geçtiğimiz gün Hakan Sabancı ile görüntü veren ünlü oyuncu Hande Erçel, Sabancıların veliahtı ile bir ilişki yaşadığı iddiaları karşısında şaşkına döndü. Peki Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşk mı yaşıyorlar. Güzel oyuncudan aşk iddialarına ters köşe..

MAGAZİN
15 Kasım 2022 - 13:58
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Kerem Bürsin defterini kapatan Hande Erçel'in kalbinde Hakan Sabancı mı var? Erçel'den aşk iddialarına ters köşe!


Geçen hafta bir süre birliktelik yaşadığı eski sevgilisi Kerem Bürsin ile barıştığı öne sürülen Hande Erçel'in, Kavacık'ta Hakan Sabancı ile buluştuğuna dair görüntüleri yayınlandı. En son birlikte başrol paylaştığı Sen Çal Kapımı isimli dizide tanıştığı ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den ayrılan Erçel'in Sabancıların veliahtı Hakan Sabancı'ya gönlünü kaptırdığı söylendi.

Hande Erçel



Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sürekli gündemde kalmayı başaran Hande Erçel'in adı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığına dair magazin manşetlerine çıktı. Çiftin birlikte görüntülenmesi sonrası Erçel ile Sabancı ile aşk yaşayıp yaşamadığı merak edildi.

HANDE ERÇEL'DEN SİTEM DOLU PAYLAŞIM

Hande Erçel

Hande Erçel, bir süre önce Kerem Bürsin ile yeniden barıştığı ile ilgili hakkında çıkan iddialarla ilgili konuşulmuş ve açıklamasında hayatında kimse olmadığını olduğunda ise söyleyeceğini belirtmişti. Fakat bu açıklamaların hemen ardından Hande Erçel'in çapkın iş insanı Hakan Sabancı ile görüntü vermesi ve Emirgan'da nir mekanda eğlendikten sonra eğlenceye başka yerde devam etmeleri herkesi şaşırttı. Edinilen bilgilere göre mekanda düzenlenen partinin Sabancı'nın Emirgan'daki boğaz manzaralı yalısında devam ettiği yönündeydi.

HAKAN SABANCI İLİŞKİSİNE YALANLAMA

Hakan Sabancı

31 yaşındaki Hakan Sabancı'nın bu güne kadar çok sayıda güzel isimle aşk yaşadığı bilinirken, adı çapkın iş insanı ile anılan Hande Erçel, konu hakkında yalanlama açıklaması yapmak zorunda kaldı.

Güzel oyuncu Twitter hesabı üzerinden yayınladığı açıklamasında her sabah hakkında başka bir haberle uyandığını belirterek hayatında kimse olmadığını bir kez daha söyledi ve "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin.” diye konuştu.

Hande Erçel

iddia edilmişti. Bu iddialarla gündemde olan Erçel son olarak çapkınlıklarıyla ünlü olan Hakan Sabancı ile anıldı. Hande Erçel İstanbul'da yaşanan patlamanın ertesi günü aşk iddialarına dair sitem dolu bir mesaj paylaşınca tepki çekti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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