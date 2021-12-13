MAGAZİN
13 Aralık 2021 - 22:03

Kerem Bürsin'den şaşırtan çocuk açıklaması!

Hande Erçel ile bir ilişkiye başlayan Kerem Bürsin, evlilik hakkında kendisine sorulan sorulara samimi yanıtlar verdi. Birsin konuşmasının arasında çocuk yapma fikrinden de bahsetti.

MAGAZİN
13 Aralık 2021 - 22:03
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kerem Bürsin'den şaşırtan çocuk açıklaması!
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, yine kendisi gibi oyuncu Hande Erçel ile büyük bir aşka başladı. Geçtiğimiz gün bir programa katılan Bürsin, magazin gündemine damga vuracak açıklamalarda bulundu.








TV ekranlarında yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' isimli dizi setinde başlayan aşklarına dolu dizgin devam eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, kendilerine sorulan evlilik sorularını sürekli geçiştiriyorlardı.



Geçtiğimiz günlerde Show TV'de yayınlanan Pazar Sürprizi'ne katılan yakışıklı oyuncu, herkesi şok edecek samimi açıklamalar yaptı. Bürsin, bazen aklına çocuk yapma fikrinin geldiğini belirterek, bunun son derece önemli bir sorumluluk olduğunu düşündüğünü ve şimdilik bunu fikir olarak nitelendirdiğini söyledi.



Sürekli üzerlerinde 'Evlenmeyecek misin?' baskısı olduğunu ve bunun tamamen toplumsal olarak değerlendirdiğini söyleyen Kerem Bürsin, kendisinin böyle düşünmediğini ve şuan aşkı keşfettiğini ve keşfetmeye de devam ettiğini ifade etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
İmajını yenileyen Şeyma Subaşı'nın son hali sosyal medyaya damga vurdu!
İmajını yenileyen Şeyma Subaşı'nın son hali sosyal medyaya damga vurdu!
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı!
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı!
Son Haberler
Fenerbahçe'ye, Gaziantep deplasmanında 3-2'lik soğuk duş!
Fenerbahçe'ye, Gaziantep deplasmanında 3-2'lik soğuk duş!
Pendik'te 7 yaşındaki kız çocuğu babası tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!
Pendik'te 7 yaşındaki kız çocuğu babası tarafından boğazı kesilerek...
Kağıt bardakta içilen çay kahve tehlike saçıyor!
Kağıt bardakta içilen çay kahve tehlike saçıyor!
Miras meselesi yüzünden ablasını katletti!
Miras meselesi yüzünden ablasını katletti!
İmajını yenileyen Şeyma Subaşı'nın son hali sosyal medyaya damga vurdu!
İmajını yenileyen Şeyma Subaşı'nın son hali sosyal medyaya damga...
Omicron varyantının ana semptomu saptandı!
Omicron varyantının ana semptomu saptandı!
Yargıtay'dan baldıza yapılan evlilik teklifine emsal karar!
Yargıtay'dan baldıza yapılan evlilik teklifine emsal karar!
Uğur Şahin: Omicron varyantına karşı takviye doz şart!
Uğur Şahin: Omicron varyantına karşı takviye doz şart!
Omicron varyantı Türkiye'de!
Omicron varyantı Türkiye'de!
İstanbul'da alacak verecek meselesi kanlı bitti!
İstanbul'da alacak verecek meselesi kanlı bitti!