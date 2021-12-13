Kerem Bürsin'den şaşırtan çocuk açıklaması!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, yine kendisi gibi oyuncu Hande Erçel ile büyük bir aşka başladı. Geçtiğimiz gün bir programa katılan Bürsin, magazin gündemine damga vuracak açıklamalarda bulundu.
TV ekranlarında yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' isimli dizi setinde başlayan aşklarına dolu dizgin devam eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, kendilerine sorulan evlilik sorularını sürekli geçiştiriyorlardı.
Geçtiğimiz günlerde Show TV'de yayınlanan Pazar Sürprizi'ne katılan yakışıklı oyuncu, herkesi şok edecek samimi açıklamalar yaptı. Bürsin, bazen aklına çocuk yapma fikrinin geldiğini belirterek, bunun son derece önemli bir sorumluluk olduğunu düşündüğünü ve şimdilik bunu fikir olarak nitelendirdiğini söyledi.
Sürekli üzerlerinde 'Evlenmeyecek misin?' baskısı olduğunu ve bunun tamamen toplumsal olarak değerlendirdiğini söyleyen Kerem Bürsin, kendisinin böyle düşünmediğini ve şuan aşkı keşfettiğini ve keşfetmeye de devam ettiğini ifade etti.
TV ekranlarında yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' isimli dizi setinde başlayan aşklarına dolu dizgin devam eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, kendilerine sorulan evlilik sorularını sürekli geçiştiriyorlardı.
Geçtiğimiz günlerde Show TV'de yayınlanan Pazar Sürprizi'ne katılan yakışıklı oyuncu, herkesi şok edecek samimi açıklamalar yaptı. Bürsin, bazen aklına çocuk yapma fikrinin geldiğini belirterek, bunun son derece önemli bir sorumluluk olduğunu düşündüğünü ve şimdilik bunu fikir olarak nitelendirdiğini söyledi.
Sürekli üzerlerinde 'Evlenmeyecek misin?' baskısı olduğunu ve bunun tamamen toplumsal olarak değerlendirdiğini söyleyen Kerem Bürsin, kendisinin böyle düşünmediğini ve şuan aşkı keşfettiğini ve keşfetmeye de devam ettiğini ifade etti.