MAGAZİN
24 Kasım 2022 - 12:12

Kerem Bürsin sorusu Hande Erçel'i bezdirdi: 'Hep aynı sorular!'

Ünlü oyuncu Hande Erçel, arkadaşı Bige Önal ile Tarabya'daki mekanda bir araya geldi. Erçel, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MAGAZİN
24 Kasım 2022 - 12:12
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Kerem Bürsin sorusu Hande Erçel'i bezdirdi: 'Hep aynı sorular!'


Hande Erçel dün gece Tarabya'da bulunan bir makanda bir dönem aynı dizide birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Bige Önal ile görüntülendi. Erçel arkadaşıyla mekanda güzel zaman geçirdi.

Hande Erçel



Mekan çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerle sohbet etmek için duran Hande Erçel, kendisine Kerem Bürsin'in sorulduğunda bu sorunun yanıtını yeniden vermek zorunda kaldı.

"HEP AYNI SORULAR"

Hande Erçel

Güzel oyuncu Hande Erçel, gazetecilerin sorularını yanıtlarken bir muhabirin kendisine yönelttiği Kerem Bürsin sorusu karşısında hep aynı sorularla karşı karşıya kaldığını belirterek "Daha önce defalarca konuştuk. Bu akşam kız kıza yemeğe çıktım" diye konuştu.

Hande Erçel geçtiğimiz günlerde Bebek'le objektiflere takılmıştı. Erçel, gazeteciler önünde eski sevgilisi Kerem Bürsin ile barıştığı iddialarını "Hayatımda kimse yok. Varsa haber veririm" diyerek yalanlamıştı.

Hande Erçel

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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