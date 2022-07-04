GÜNDEM
04 Temmuz 2022 - 15:47

Kerem Fırtına kimdir, kaç yaşında, nereli? Kurtlar Vadisi oyuncusu Eren HDP listesinde

Ünlü oyuncu Kerem Fırtına, HDP 5. Olağan Kongresi'nde kürt sorunlarına ilişkin katkı sunmak isteyen isimlerin oluşturduğu danışma kuruluna adını yazdırdı. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından ise Kerem Fırtına kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları gündeme geldi.

GÜNDEM
04 Temmuz 2022 - 15:47
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Kerem Fırtına kimdir, kaç yaşında, nereli? Kurtlar Vadisi oyuncusu Eren HDP listesinde


Bu güne kadar bir projede yer alan ve bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Kurtlar Vadisi isimli dizide Eren Eylül karakterini oynayan oyuncu Kerem Fırtına'nın HDP 5. Olağan Kongresi'nde kürt sorunlarına ilişkin katkı sunmak isteyen isimlerin oluşturduğu danışma kurulunda yer aldığı öğrenildi. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte çekindiği fotoğrafla gündem gelen ünlü oyuncu hakkın da yaşanan bu gelişmeler ise çok sayıda vatandaş tarafından yakın takibe alındı

HDP, 5. Olağan Kongresi düzenledi ve kongrede kürt sorunlarına çözüm sürecinin yalnızca iktidar ile yürütülecek olan bir süreç olmadığına kanaat getirildi ve bununla ilgili bir danışma kurulu oluşturuldu. Tarık Ziya Ekinci, Hasan Cemal, Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Telli gibi isimlerden oluşan danışma kurulunda oyuncu Kerem Fırtına'nın da yer aldığı görüldü.



Kerem Fırtına kimdir, kaç yaşında, nereli

Geçtiğimiz günlerde Başak Demirtaş ile birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı yayınlayan ve gündemde bir süre konuşulan oyuncu Kerem Fırtına'nın kim olduğu ve danışma kurulunda neden aldığı araştırılmaya başlandı. HDĞ içerisinde demokrasi bloğunun oluşması sağlanarak kürt sorunu çözüm sürecinde ısrarcı olunması yönünde politika yürütmeyi hedefleyen danışma kuruluna adını yazdıran Kerem Fırtına'nın biyografisi de aynı zamanda merak edildi.

Kerem Fırtına kimdir, kaç yaşında, nereli

Kerem Fırtına kimdir, kaç yaşında, nereli?

23 Eylül 1981'de İstanbul'da dünyaya gelen Kerem Fırtına, ilk ve orta eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra geçtiği lise kademesinde tiyatroya merak sardı. Oyuncu okullarına katılan ve burada farklı rollerde oynayan Kerem Fırtına, 1999'da Kenan Evren Anadolu Lisesini bitirdi ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi'nin Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. 4 yıl Kamu Yönetimi bölümü okuyan Fırtına mezuniyet diplomasını aldıktan sonra Şahika Tekand Studio Oyuncuları grubuna katıldı ve burada 2 yıl daha oyunculuk eğitimi aldı.

Kerem Fırtına kimdir, kaç yaşında, nereli

2000'li yılların başında TRT’de yayınlanan Martılar ve İstanbul isimli filmlerde oynayan Kerem Fırtına, filmin senaryo asistanlığı görevlerini de üstlenmişti. Daha sonra Üvey Baba adlı isimli dizinin son bölümlerinde oynayan Fırtına, bir arkadaşı vasıtasıyla tesadüfen oyunculuk başvuru yaptığı Kurtlar Vadisi dizisinin kadrosuna seçildi. Burada oyunculuk anlamında büyük çıkış yapan Kerem Fırtına, canlandırdığı Eren Eylül karakteriyle herkesin sevgisini kazandı.

Kerem Fırtına kimdir, kaç yaşında, nereli

2015'te TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Karadayı'da "Savcı Adnan" rolünü başarıyla oynayan Kerem Fırtına son olarak Kiralık Aşk dizisinde 'İsmail' karakterine hayat vermişti. Verdiği bir röportajında çocukluğundan beri hayalinin bir başbakan olmak olduğunu dile getiren Kerem Fırtına, şuan da Pana Film'de oyuncu ve cast direktor asistanı olarak görev yapıyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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