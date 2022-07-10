Kerimcan Durmaz’dan kötü haber! Kerimcan Durmaz konser dönüşü kaza yaptı







Konser dönüşü kaza







Sosyal medya içerikleri ile ünlenen Kerimcan Durmaz, trafik kazası geçirdi. Ünlü DJ, konser için gittiği Yalova’dan dönerken trafik kazası yaptı. Durmaz’ın arkadaşının kullandığı araba hurdaya dönerken, ünlü isim kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.Yalova konserinden dönerken, arkadaşının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu hafif yaralanan Kerimcan Durmaz, kaza anlarını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Durmaz, takipçilerinin geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti. Verilmiş sadakaları olduğunu dile getiren Durmaz, kazayı ucuz atlattıklarını söyledi. Kaza sırasında çok korktuğunu anlatan Kerimcan Durmaz, en korktuğu şeyin başına geldiğini söyledi.