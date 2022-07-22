Kerimcan Durmaz Ece Erken'den şikayetçi oldu! Ece Erken için şok karar! Ece Erken 3 yıl 9 ay'a kadar hapis istemi ile yargılanacak

Ece Erken'in programda söylediklerinden dolayı Kerimcan Durmaz
soluğu mahkemede aldı. Şikayetci olan Kerimcan Durmaz mahkemeye başvurdu. Ece Erken
3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Ece Erken: Kerimcan için adam demeyeyim
2020 yılında bir sabah programına konuk olan Ece Erken Kerimcan Durmaz için hakeret de bulundu. Canlı yayında Kerimcan Durmaz için; Adam, adam da demeyeyim de sözlerini sarf etmişti. Bundan sonra da tekrar bir programda Durmaz için; Cinsiyetini bilmiyorum makyaj yapan bir erkek dedi.
Eleştiri diyerek suçlamayı reddetti
Ece Erken davanın açılması ile birlikte ifadeye çağrıldı. Ece Erken suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde; Kerimcan Durmaz'ın uçakta çektiği videodan dolayı tepkisini dile getirdiğini söyledi. Ve söylediklerinin hakaret olmadığını Durmaz'ın yaptıklarının bizim örf ve adetlerimize uygun olmadığını ve kişiye değil yapılan harekete tepkimi gösterdim. Hakaret etmedim eleştirdim dediği ortaya çıktı.
3 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme ikilinin uzlaşmasına karar verdi. Uzlaştırma bürosuna giden ikili konuşarak uzlaşamadı. Ece Erken'in Zincirleme şekilde hakaret suçundan 4 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasından takipsizlik
Savcılık Ece Erken'in Mahmut Yazıcıoğlu hakkındaki olayda ise takipsizlik kararı verdi. " Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturmaya da takipsizlik kararı çıkardı.