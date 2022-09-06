Keşan’da feci kaza:2 ölü

Kaza, 6 Eylül gecesi İstanbul-Gelibolu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelibolu yönünde hareket halinde olan 22 UC 020 plakasına sahip otomobil, Enez Kavşağı yol ayrımında duraksayan 22 AT 568 plakasına sahip yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kaza yapan otomobilin içinde bulunan Uğur Özkadif (40) ve Özgür Kahraman (38) kullanılmaz hale gelen otomobilden çıkarılarak, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan iki arkadaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otobüs şoförü, nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.