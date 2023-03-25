EKONOMİ
25 Mart 2023 - 15:45

Keşke ben de burada çalışsam dedirten zam! O belediyede en düşük maaş 13.000 TL'ye sabitlendi: Çalışanlar bayram etti

Asgari ücret 8 bin 500 Türk Lirası olmasına rağmen birçok vatandaş geçim sıkıntısı yaşıyor. Özellikle belediye görevlileri geçim sıkıntısı yaşıyor. Samsun Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, en düşük çalışanın maaşının 13 bin liraya yükseldiğini açıkladı. Daha fazla detay için haberimizden göz atabilirsiniz…

EKONOMİ
25 Mart 2023 - 15:45
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Keşke ben de burada çalışsam dedirten zam! O belediyede en düşük maaş 13.000 TL'ye sabitlendi: Çalışanlar bayram etti
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Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba günü Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı ve bir açıklama yaptı. Belediyede bir çalışanın en düşük maaşının 13000 Türk Lirası, en yüksek maaşının ise 15000 Türk Lirası olduğuna değindi.

ZAM

BAŞKAN ZAMMI AÇIKLADI



Çarşamba belediyesi çalışanlarının bir senelik maaşlarına yüzde 45, iki senelik maaşlarına yüzde 54 zam yapıldı. Konuyla ilgili Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Hizmet-iş Sendikası Samsun Şube Başkanı Sayın Ziya Uzun Beyefendi Yaptığımız çalışmalar ve görüşmeler doğrultusunda zam yapmaya karar verdik. En düşük işçi maaşı 13000 Türk Lirası en yüksek işçi maaşlıysa 15000 Türk Lirası oldu.”

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Doğukan SEVİGEN
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