Keşke öğrenci olsam dedirten ödeme! Kimlik kartıyla 2000 TL ödeme yapılacak: Şartlar açıklandı

Üniversite öğrencilerinin yüzü bu zamlarla birlikte gülecek! Artık 2 bin TL ödeme almak mümkün! Peki başvuru nasıl yapılır? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 2 BİN TL ÖDEMEYÖK tarafından yapılan son açıklama üniversite öğrencilerinin yüzünü güldürecek. Yapılan son açıklamalara göre burs ücretlerinde artış yapıldı. Doktora bursu alan ve çalışan öğrencilerin bursları 2 bin 500 TL, çalışmayan öğrencilerin burslar 7 bin 500 TL, lisans destek bursu ise 1.875 TL olarak belirlendi.
Öğrenim bursları öğrencilerin üniversite eğitim hayatı boyunca eğitim masraflarını ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamaları için aylık olarak ödeniyor. Öğrencilerin bir diğer merak ettiği konu ise geri ödemeleri kredi borçlarının silinip silinmeyeceği. Geri ödemeleri kredi ödemeleri öğrencilerin üniversite eğitim hayatı boyunca destek olsa da yüklü miktarda borçla hayata atılmalarına sebep oluyor. Üniversite öğrencileri sık sık borçların silinmesi talebinde bulunsa da bir karşılık alamıyor. Geçtiğimiz günlerde yalnızca KYK borçlarının faizlerinin silinmesine karar verildi. Bu düzenlemeyle birlikte 27 milyar TL değerinde 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin faizleri silindi.