Keyif yapmak için çıktığı 5 metrelik duvardan düşen kişi yaralandı

Olay, Merkez Osmangazi İlçesi, Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, keyif yapmak istediği için 5 metrelik yükseklikteki duvarın tepesine çıkan, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi dengesini kaybedince kendisini aşağıda buldu. Şans eseri çimenlik alana düşen kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servise bildirdi. Talihsiz olayın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan aşağı düşen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.