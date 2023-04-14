









YOL VE KÖPRÜLER BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK







KGM'den müjde var! O yolları kullananlardan ücret alınmayacak... İşte bayramda ücretsiz geçilecek otoyol ve köprüler. Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. O günlerde gezilecek yerler, ücretsiz parklar, otoyollar, geçilecek yollar ve köprüler haberimizde olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün gözetiminde köprü ve otoyollar üzerlerinden geçişler için herhangi bir ücretin alınmayacağı bildirildi. Bu uygulamanın kimleri kapsayıp kimleri kapsamadığı haberimizde. İşte detaylar...Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettiği bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabileceğine dair Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. 20 Nisan Perşembe gününden saat 00.00'dan çarşambayı perşembeye bağlayan gece 24 Nisan Pazartesi saat 07.00'a değin, 3996 sayılı Kanun ile yap işlet devlet projelerin dışında KGM kapsamındaki otoyollarda ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri üzerinden geçişlerden ücret alınmayacak. İşte diğer ayrıntılar...21 Nisan Cuma saat 00.00'dan perşembe gecesi, 23 Nisan Pazar günü, saat 24:00'a Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İZBAN seferleriyle belediyeler ve müessese, birlik ve işletmeler için yürütülen toplu taşımalarda ücretsiz olarak hizmet vereceği belirtildi. Bayram boyunca ücretsiz seferler ve geçişler sürecek. Bu geçişler belirtilen noktalar üzerinden olacak.