AK Parti'ye bağlı Mersin İl Gençlik Kolları'nın daha çok Roman vatandaşların olduğu Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Kültür ve Sanat Evi önünde bir "Gençlik Konseri" organizasyonu gerçekleştirdiler. Maliye Bakanı ve aynı zamanda Mersin milletvekili adayı olan Nureddin Nebati'de düzenlenen konsere katıldı ve konser için sahneye çıkan Kibariye'yi izlemeye başladı. Kibariye şarkı söylediği sırada izleyicilerden bir tanesi güvenlik görevlilerini atlatarak birden sahneye fırladı.
MAGAZİN
10 Mayıs 2023 - 13:09
Kibariye, AK Parti konserinde sahneden düştü!
Mersin'de AK Parti konserinde sahneye çıkan şarkıcı Kibariye, sahneye atlayan bir hayranıyla güvenlik görevlisinin arasında kaldı. Bir anda dengesini kaybeden şarkıcı sahneden düştü. Kibariye'nin apar topar hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
MAGAZİN
10 Mayıs 2023 - 13:09