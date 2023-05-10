Kibariye, AK Parti konserinde sahneden düştü!













KİBARİYE, SAHNE PLATFORMUNDAN DÜŞTÜ

AK Parti'ye bağlı Mersin İl Gençlik Kolları'nın daha çok Roman vatandaşların olduğu Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Kültür ve Sanat Evi önünde bir "Gençlik Konseri" organizasyonu gerçekleştirdiler. Maliye Bakanı ve aynı zamanda Mersin milletvekili adayı olan Nureddin Nebati'de düzenlenen konsere katıldı ve konser için sahneye çıkan Kibariye'yi izlemeye başladı. Kibariye şarkı söylediği sırada izleyicilerden bir tanesi güvenlik görevlilerini atlatarak birden sahneye fırladı.Sahneye atlayan bir kişi ile onu durdurmak isteyen güvenlik görevlisinin arasında kalan Kibariye, darbe aldı ve sahneden düştü. Yaralandığı anlaşılan ünlü sanatçının sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındığı ve yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.