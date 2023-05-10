MAGAZİN
10 Mayıs 2023 - 13:09

Kibariye, AK Parti konserinde sahneden düştü!

Mersin'de AK Parti konserinde sahneye çıkan şarkıcı Kibariye, sahneye atlayan bir hayranıyla güvenlik görevlisinin arasında kaldı. Bir anda dengesini kaybeden şarkıcı sahneden düştü. Kibariye'nin apar topar hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

MAGAZİN
10 Mayıs 2023 - 13:09
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Kibariye, AK Parti konserinde sahneden düştü!


AK Parti'ye bağlı Mersin İl Gençlik Kolları'nın daha çok Roman vatandaşların olduğu Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Kültür ve Sanat Evi önünde bir "Gençlik Konseri" organizasyonu gerçekleştirdiler.

Maliye Bakanı ve aynı zamanda Mersin milletvekili adayı olan Nureddin Nebati'de düzenlenen konsere katıldı ve konser için sahneye çıkan Kibariye'yi izlemeye başladı. Kibariye şarkı söylediği sırada izleyicilerden bir tanesi güvenlik görevlilerini atlatarak birden sahneye fırladı.



Kibariye, AK Parti konserinde sahneden düştü

KİBARİYE, SAHNE PLATFORMUNDAN DÜŞTÜ

Sahneye atlayan bir kişi ile onu durdurmak isteyen güvenlik görevlisinin arasında kalan Kibariye, darbe aldı ve sahneden düştü.

Yaralandığı anlaşılan ünlü sanatçının sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındığı ve yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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