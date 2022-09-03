YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:44

Kibariye 'annem' Şarkısını Ilk Kez Söyleyemedi

Geçen hafta annesi Makbule Tokmak’ı kaybettikten sonra ilk defa Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Kibariye kendisi ile özdeşleşen ’Annem’ şarkısını söyleyemedi.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:44
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Kibariye 'annem' Şarkısını Ilk Kez Söyleyemedi


Geçen hafta annesi Makbule Tokmak'ı kaybettikten sonra ilk defa Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Kibariye kendisi ile özdeşleşen 'Annem' şarkısını söyleyemedi. "Hayat devam ediyor" diyen Kibariye seslendiği şarkılarıyla Alaşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.


Alaşehir 4. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinliklerinde sahne alan ünlü sanatçı Kibariye, annesinin ölümünden sonra ilk çıktığı sahnede sevenlerini coşturdu. Yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında verilen konserde meydana sığmayan vatandaşlar Kibariye'yi dinleyebilmek için cadde ve sokaklara akın etti.





'Annem' şarkısını söyleyemedi


Annesinin vefatı dolayısıyla çok üzgün olduğunu ayrıca grip olduğu halde sahne aldığını belirten Kibariye, "Biliyorsunuz annemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın, bütün mevtalarımız. Acı çekmeden gitti. Duygu sömürüsü değil bu bir gerçek. Hayat devam etmekte. Çocuklarımız var, ekmeğimiz için, sizler için, sizlerin sevgisi için, kendim için inanılmaz bir şevkle buraya geldim. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze inanmayın. Ben bir yerlere güzelliğimle gelmedim, dolandırıcılıkla gelmedim. Ben buraları sesimle, emeğimle, namusumla, sizlerin sayesinde geldim" diyerek sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahnede 24 eser seslendiren Kibariye kendisi ile özdeşleşen ve her konserinde ve katıldığı televizyon programlarında okuduğu 'Annem' adlı şarkıyı ise seyircilerden af dileyerek okuyamayacağını söyledi.


Sahneye Kibariye'ye sarılarak çıkan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ünlü sanatçıya çiçek ve Alaşehir üzümü hediye etti. Başkan Öküzcüoğlu, "İzmir Atatürk Lisesi'nde okurken, harçlıklarımızı biriktirir, Kibariye'yi izlemeye giderdik. Kibariye profesyoneldir, seyircisine değer verir. Yıllarca şöhreti parayı kimse kaldıramaz, hiç değişmedi. Şöhretinden, kibarlığından mütevazılığından hiç ödün vermedi, hiç değişmedi. Alaşehir'de şeref verdiniz, teşekkür ediyoruz" dedi.

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