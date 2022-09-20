Kıbrıs’ta öğrencilerin yüzde 40’ı YDÜ’yü tercih etti













2022-2023 eğitim yılı ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 2022 ek yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine üç bin 201 öğrenci yerleşti. Yakın Doğu Üniversitesi, 996 öğrenci ile en fazla öğrencinin yerleştiği üniversite olurken, Girne Üniversitesine de 295 öğrenci yerleşti. Böylece "Yakın Doğu" oluşumu üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı 1 bin 291 oldu.2022-2023 eğitim yılı ikinci ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen üç bin 201 öğrencinin yüzde yüzde 40'ı Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesine yerleşirken, ilk yerleştirme sonuçlarına göre de YDÜ açık ara KKTC'nin en iyisi üniversitesi olmuştu. İlk yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitesine yerleşen 11 bin 141 öğrenciden 2 bin 570 öğrenci bu üniversiteye yerleşmişti.İkinci ek kontenjanlarda Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesine kayıt hakkı elde eden öğrencilerin, kayıtlarını 26 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında yapması gerekiyor. Kayıtlar, üniversitelerin Türkiye temsilciliklerinde ve üniversite kampüslerinde gerçekleştirilebilecek.