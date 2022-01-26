EKONOMİ
26 Ocak 2022 - 15:58

Kıdem tazminatında flaş değişiklik! Tavan fiyatı yükseltildi..

Memurlar için yapılan 'Ek zam' kararı sonrası yeni bir genelge yayımlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur ve memur emeklilerinin zamlarının yüzde 30.95 olarak netleştiği ve bununla birlikte işçilerinde kıdem tazminatında tavan bedeli yükseltildiğini bildirdi.

EKONOMİ
26 Ocak 2022 - 15:58
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Kıdem tazminatında flaş değişiklik! Tavan fiyatı yükseltildi..
Memurlar için yapılan ek zam kararıyla ilgili yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin hemen ardında Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir genelge yayınlayarak 81 ile gönderdi. genelgede, memur ve memur emeklileri için verilecek olan yüzde 30.95 oranındaki zammı detayları paylaşılırken aynı zamanda işçiler için daha önceden belirlenen kıdem tazminatının tavan miktarı hakkında bir artış yapıldığı aktarıldı.




Yayınlanan genelge kapsamında kıdem tazminatlarının yeni kararla birlikte 10 bin 848 lira 59 kuruşa yükseldiği belirtildi. 2021 yılının ikinci yarısında 8 bin 284 lira olarak uygulanış olan tavan fiyatın, 6 Ocak tarihinde yayınlanan genelgede 10 bin 596 çıktığı fakat ilave zammın şu an ücretlere yansıtılması sonrası bu fiyatım yeniden güncellenerek 10 bin 848 liraya ulaştığı kaydedildi.




Yeni karar göre bu yılın ilk yarısı döneminde işten çıkartılan çalıştıkları her yıl için en çok 10 bin 848 lira kıdem tazminatı almaya hak kazanırken bu tutarın Temmuz ayında memur maaş zammıyla yeniden artacağı ifade edildi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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