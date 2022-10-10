DÜNYA
10 Ekim 2022 - 10:35

Kiev'de peş peşe patlamalar! Gökyüzü dumanlarla kaplandı..

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de peş peşe patlama seslerinin geldiği bildirildi. Görgü tanıkları, patlamalamarın ardından şehrin üzerinin dumanlarla kaplandığını söylediler.

DÜNYA
10 Ekim 2022 - 10:35
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kiev'de peş peşe patlamalar! Gökyüzü dumanlarla kaplandı..


Rusya ile Ukrayna arasında Şubat ayında başlayan savaşın ilk aşamalarında çatışmalara ve roket saldırıları meydana gelmesine rağmen şehir son haftalarda sessizliğini koruyordu. İki ülke arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükselmeye başladı. Bölgeden gelen son dakika haberlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev hareketli bir dönem yaşıyor.

Kiev'de peş peşe patlamalar



Geçtiğimiz gün Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmek için inşa ettiği Kerç Köprüsü, Ukrayna'nın saldırısına uğradı. Rusya'nın ilhakının sembolü olarak kabul edilen köprü ağır hasar görmüştü. Bugün de başken Kiev'de peş peşe patlamaların meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Kiev'de peş peşe patlamalar

GÖKYÜZÜ DUMANLARLA KAPLANDI

Kiev'e roket saldırısı, Kerç Köprüsü saldırısından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, yaşanan patlamalara ilişkin yaptığı açıklamasında "Başkentin merkezinde çok sayıda patlama meydana geldi" dedi. Ukraynalı acil servis yetkilileri, Kiev'de meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralıların olduğunu duyurdu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Ülkesinin başkentine saldırılan Zelensky'den 'Bizi yok edecekler' dediği Rusya'ya sert tepki!
Ülkesinin başkentine saldırılan Zelensky'den 'Bizi yok edecekler' dediği Rusya'ya sert tepki!
Kırım'ı Rusya'ya bağlayan 19 kilometrelik Kerç köprüsünde patlama!
Kırım'ı Rusya'ya bağlayan 19 kilometrelik Kerç köprüsünde patlama!
6 aydır flört ettiği adamın aslında bir kadın olduğu ortaya çıktı!
6 aydır flört ettiği adamın aslında bir kadın olduğu ortaya çıktı!
Podyuma yarı çıplak çıkan Bella Hadid'e sprey elbiseyle giydirildi!
Podyuma yarı çıplak çıkan Bella Hadid'e sprey elbiseyle giydirildi!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin altyapısına 512 milyon dolarlık destek!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin altyapısına 512 milyon dolarlık destek!
Her gün on binlerce Rus, ülkesini terk ediyor!
Her gün on binlerce Rus, ülkesini terk ediyor!
Son Haberler
TÜİK'e göre ağustos ayı işgücü verilerinde işsizlik oranı tek hanelere düştü!
TÜİK'e göre ağustos ayı işgücü verilerinde işsizlik oranı tek...
Ülkesinin başkentine saldırılan Zelensky'den 'Bizi yok edecekler' dediği Rusya'ya sert tepki!
Ülkesinin başkentine saldırılan Zelensky'den 'Bizi yok edecekler'...
Kocaeli'de platonik aşkını öldürmek için gitti 15 yaşındaki kızını katletti!
Kocaeli'de platonik aşkını öldürmek için gitti 15 yaşındaki kızını...
E-Devlet’te birikmiş paranız olabilir! Fırsatı kaçırmadan kontrol edin.. E-Devlet biriken para öğrenme!
E-Devlet’te birikmiş paranız olabilir! Fırsatı kaçırmadan kontrol...
Altın piyasasında 7 ay sonra bir ilk! Kapalıçarşı fiyatları değişti.. Yatırımcılar şaşkın!
Altın piyasasında 7 ay sonra bir ilk! Kapalıçarşı fiyatları değişti.....
Yatarak zayıflamak isteyenlere müjde: Uyku yoluyla kilo vermek artık mümkün! O saatlere dikkat!
Yatarak zayıflamak isteyenlere müjde: Uyku yoluyla kilo vermek artık...
Muayene sırası bulamayanlara iyi haber! Hekimler mesai sonrası hasta kabulüne başlıyorlar..
Muayene sırası bulamayanlara iyi haber! Hekimler mesai sonrası hasta...
Sıcaklıklar düşecek ve çok şiddetli yağışlar günlerce devam edecek! Meteoroloji ve uzmanlardan güncel tahminler..
Sıcaklıklar düşecek ve çok şiddetli yağışlar günlerce devam...
Asgari ücret detaylarını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayını işaret etti!
Asgari ücret detaylarını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayını...
Bakan Soylu'dan güvenlik güçlerine sert talimat: Uyuşturucu satıcısı bulursanız, ayaklarını kırın!
Bakan Soylu'dan güvenlik güçlerine sert talimat: Uyuşturucu satıcısı...
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi konuşuluyor
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi konuşuluyor
Mehmet Dinçerler ile öpüşme görüntüleri ortaya çıkan Kerimcan Durmaz'dan bomba açıklama!
Mehmet Dinçerler ile öpüşme görüntüleri ortaya çıkan Kerimcan...
Erdoğan'dan faiz indirimi değerlendirmesi:
Erdoğan'dan faiz indirimi değerlendirmesi: "Kimse akıl vermesin"
Galatasaray'ın peşinden koştuğu Ronaldo'dan ters çalım!
Galatasaray'ın peşinden koştuğu Ronaldo'dan ters çalım!
Kızılay'ın 9 bin TL maaşlı personel alım başvuruları başladı! KPSS şartı yok!
Kızılay'ın 9 bin TL maaşlı personel alım başvuruları başladı!...