Kiev'de peş peşe patlamalar! Gökyüzü dumanlarla kaplandı..

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat ayında başlayan savaşın ilk aşamalarında çatışmalara ve roket saldırıları meydana gelmesine rağmen şehir son haftalarda sessizliğini koruyordu. İki ülke arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükselmeye başladı. Bölgeden gelen son dakika haberlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev hareketli bir dönem yaşıyor.
Geçtiğimiz gün Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmek için inşa ettiği Kerç Köprüsü, Ukrayna'nın saldırısına uğradı. Rusya'nın ilhakının sembolü olarak kabul edilen köprü ağır hasar görmüştü. Bugün de başken Kiev'de peş peşe patlamaların meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.