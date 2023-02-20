Rusya-Ukrayna Savaş Günü'nden kısa bir süre önce ABD Başkanı Joe Biden, Kiev'i ziyaret etti. ABD Başkanı Biden'i Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski karşıladı ve ağırladı. Biden'ın, Polonya ziyareti öncesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşan Zelensky'nin, "Sayın Biden, Kiev'e hoş geldiniz. Ziyaretiniz tüm Ukraynalılar için önemli bir destek işaretidir." ifadelerini kullandı. Yerel basında yer alan haberlerde ise ABD başkanı Biden, savaş sırasında ölenlerin anısına Zelensky Meydanı ve Mihaylov Meydanı'na saygı duruşu gerçekleştirdi.
DÜNYA
20 Şubat 2023 - 16:10
Kiev'e ziyarete giden Joe Biden'den Rus lider Putin'i kızdıracak hamle!
ABD Başkanı Biden, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın 24 Şubat'taki yıldönümü öncesinde Kiev'e bir zayarette bulundu. Biden, Ukrayna'nın lideri Volodimir Zelenski ile bir araya gelirken gerçekleştirilen görüşme sonrası Biden, Ukrayna hükümeti için bütçe ayıracaklarını ve bu konuda destek sağlayacaklaırnı söyledi. Zelenski ise görüşmenin sonucunun savaş alanına etki edeceğini değerlendirdi.
DÜNYA
20 Şubat 2023 - 16:10