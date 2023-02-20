Kiev'e ziyarete giden Joe Biden'den Rus lider Putin'i kızdıracak hamle!













UKRAYNA HÜKÜMETİNE BÜTÇE DESTEĞİ

Rusya-Ukrayna Savaş Günü'nden kısa bir süre önce ABD Başkanı Joe Biden, Kiev'i ziyaret etti. ABD Başkanı Biden'i Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski karşıladı ve ağırladı. Biden'ın, Polonya ziyareti öncesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşan Zelensky'nin, "Sayın Biden, Kiev'e hoş geldiniz. Ziyaretiniz tüm Ukraynalılar için önemli bir destek işaretidir." ifadelerini kullandı. Yerel basında yer alan haberlerde ise ABD başkanı Biden, savaş sırasında ölenlerin anısına Zelensky Meydanı ve Mihaylov Meydanı'na saygı duruşu gerçekleştirdi.Görüşmenin ardından ABD Başkanı Joe Biden, bu hafta içerisinde Ukraynalıları temel hizmetlerin sağlanması için milyarlarca dolarlık kullanıma hazır bütçe desteğini Ukrayna hükümetine sağlayacaklarını söyledi. İki lider Ukrayna cumhurbaşkanına ait Mariinsky Sarayı'nda bir araya gelirken hem Zelensky hem de eşi Olena Zelenska Biden'ı karşıladı. Biden'ın 20-22 Şubat tarihlerinde Polonya'yı ziyaret edeceği açıklandı.