DÜNYA
26 Şubat 2022 - 12:00

Kiev halkı Rus tanklarına molotof kokteylleri ile saldırdı!

Kiev'e girmeye çalışan Rus ordusu, ilerleyişini devam ettirirken Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın çağrılarını dikkate alan halk Rus tanklarına molotof kokteylleri ile saldırmaya başladı.

DÜNYA
26 Şubat 2022 - 12:00
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Kiev halkı Rus tanklarına molotof kokteylleri ile saldırdı!
Rusya lideri Putin'in emri ile ilk olarak doğu bölgesinde bulunan Donetsk ve Luhansk'a giren daha sonra da Kiev'e yaklaşan Rus ordusu, kente doğru ilerleyişini devam ettiriyor.








Ordunun Kiev'e farklı bölgelerden giriş yaptığını gören ukrayna Savunma Bakanlığı, halktan ilginç bir istekte bulundu ve Rus ordusunun saldırılarına karşılık olarak halka 'molotof kokteyli' çağrısı yapıldı.



rus tankları Kiev'e girmesi sonrasında Bakanlıktan halka yapılan çağrıda Rus tanklarına karşılık olarak hazırladığınız molotof kekteyli ile saldırmaları istendi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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