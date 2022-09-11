MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 21:09

Kikirik olarak tanımıştık onu! Şimdiki halini gören gözünü alamıyor! Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ı gören 'Estetiğin gücü' diyor

Bir dönem geniş izleyici kitlesine sahip olan Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik lakaplı karakterini canlandıran Çisil Oral, yaptığı estetik yorumuyla ve kendi bedenine yaptırdığı estetikle herkesi kendine hayran bıraktı. Estetik itirafıyla sosyal medyanın gündemine gelen Hayat Bilgisi’nin Kikiriği, Çisil Oral’ın son hali…

MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 21:09
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Kikirik olarak tanımıştık onu! Şimdiki halini gören gözünü alamıyor! Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ı gören 'Estetiğin gücü' diyor


Hayat Bilgisi’nin sevilen karakterleri arasında olan Kikirik lakaplı karakteri canlandıran Çisil Oral, aradan uzun yıllar geçmesinin ardından geçirdiği estetik operasyonlar sonucunda kimse tarafından tanınamaz bir hale geldi. Dizide karakteri itibariyle kimse Törpü ve Barbie karakterleri gibi ona aşık olmamıştı. Ancak Kikirik’i bir de şimdi görmek lazım. Geçirmiş olduğu estetik operasyonlar sonucunda adeta bambaşka bir insana dönüşen Çisil Oral son olarak verdiği röportajında estetiği sevdiğini söyledi. Ünlü ismin bu sözleri sosyal medyada gündem konusu oldu. İşte Çisil Oral’ın son hali…

Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Çisil Oral'dan estetik itirafı geldi!



Çisil Oral

Ekranların unutulmayan gençlik dizisi olan Hayat Bilgisi’nin oyuncuları, aradan uzun yıllar geçmesiyle yaşadıkları değişimlerle gündem konusu olmaya devam ediyor. Canlandırdıkları karakter ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi dizisinin genç oyuncuları onları şimdilerde görenleri hayrete düşürüyor. Bu isimler arasında da Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i olarak tanınan oyuncu Çisil Oral oluyor.

Kikirik lakaplı Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral, aradan uzun yılların geçmesiyle beraber kendisine yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişime uğradı ki onu görenler tanıyamıyor.

Çisil Oral

Çisil Oral, Oyunculuğa Nasıl İlgi Duyduğunu Açıkladı

Birbirine sevgiyle bağlı bir aileyle İstanbul’da dünyaya geldiğini aktaran Oral, ailesinin kültür ve sanata ilgili olmasından dolayı kendisini de öyle yetiştirdiğini ve küçüklüğünden itibaren çocuk tiyatrosu gibi pek çok etkinliğe ailesiyle katıldığını, açılan perdenin ve sahnenin kendisine oldukça büyülü geldiğini bununla beraber bu alana ilgi duymasıyla başka bir mesleğe yönelmediğini söyledi. Kendisini bu duyguyla dünyaya gelmiş gibi hissetiğini söyleyen Çisil Oral, mesleğini icra ederken ailesinden de oldukça fazla destek aldığını söyledi.

Çisil Oral, yaptığı açıklamasında lise ikinci sınıfa gittiği sıralarda gazete ilanında akşam okulunda tiyatro bölümü olduğunu görmesi üzerine Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin yaratıcılık yazarlık bölümüne gittiğini ve her şeyin orada başladığını bununla beraber 2012 yılında da Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünden mezuniyetiyle oyunculuk kariyerine başladığını aktardı.

Perran Kutman

Perran Kutman’dan Hayat Dersi Aldım

Çisil Oral, ekran karşısına ilk olarak Kaynanalar adlı diziyle geldiğini ve bu oyunculuk kariyerine başlarken, ajansa kayıt yaptırdığını ve bir bölüm konuk oyuncu olarak Kaynanalar adlı dizide rol aldığını aktardı. Buranın ardından Tümay Özokur Ajansı’na kayıt yaptırarak Hayat Bilgisi adlı dizinin Kikirik karakterine hayat vermesiyle yıldızının parladığını söyledi.

Çisil Oral

Estetiğe Her Alanda İlgili!

Çisil Oral, kendisinde gözle görülür bir değişim yaşadığından dolayı yaptırmış olduğu estetiklerin konuşulduğunu ve estetiğe her alanda ilgili olduğunu söyledi. Burun estetiği yaptırdığını ve bunun yanı sıra dolgular ve botokslar yaptırdığını bunun beraberinde hep iyi ve güzel olmanın insana motivasyon verdiğini söyledi. Yaptırdığı estetiklerin aşırı derece fazla olmadığını ve insanların kendisine estetik hakkında onu her görmelerinde sorular sorduğunu söyledi.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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