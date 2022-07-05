Finans
05 Temmuz 2022 - 23:25

Kiler Holding halka arz sonuçları belli oldu mu? KLRHO borsada işlem görme tarihi

Kiler Holding son dakika açıklaması ile halka arz edileceği haberini duyurdu. Kiler Holding halka arz sonuçları belirlendi mi? İşte ayrıntılar.

Finans
05 Temmuz 2022 - 23:25
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Kiler Holding halka arz sonuçları belli oldu mu? KLRHO borsada işlem görme tarihi
Kiler Holding son anda bir açıklama yaptı. Açıklamada, talep toplama işlemlerinin sabit fiyatlarla gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen talep toplama etkinliklerinde temsil dağılımı belli oldu.

Kiler Holding Halka arz ediliyor

Kiler Holding, kamuyu aydınlatma platformuna son dakika uyarısı gönderdi. Yapılan duyuruda, talep toplama işlemi 7,10 TL sabit fiyatla gerçekleştirildi ve halka arzın büyüklüğü 692 milyon 250.000 TL oldu. Halka arza göre yatırımcılar tarafından 500.000 nominal değerli 97 milyon adet pay toplam 45.375 adet, 120 milyon adet 795.917 adet nominal değerde ise filtresiz olarak toplam arzın 1,2 katına denk gelecek şekilde abone olunmuştur.

97 milyon 500 bin lira halka arz edildi ve nominal değerli paylar tamamen satıldı. İzahnamenin 25.2.3 maddesi kapsamında dağıtım döneminde dağıtım oranında yapılan değişiklik ile yerli kurumsal yatırımcıların dağıtım oranı %10'dan %26,1'e, yerli bireysel yatırımcıların karşılık oranı ise %26,1'e yükseltilmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırım tahsisatı %90'dan %73.9'a geriledi.

kiler holding

Lot payın 97 milyon 500 bin lira dağıtıldı.

19 milyon 500 bin lot ek satış işlemi gerçekleştirildi.

Borsada işlemi ne zaman görülür?

Kiler Holding, #KLRHO koduyla borsada işlem görecektir ve bu hafta işlem görmeye başlanılacağı düşünülmektedir. Çarşamba veya Perşembe günü bekleniyor. Tarih şuan henüz kesinleşmedi. Kesinleştiği zaman sizlere bildireceğiz. Takipte kalınız.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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