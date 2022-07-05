Kiler Holding halka arz sonuçları belli oldu mu? KLRHO borsada işlem görme tarihi

Kiler Holding son anda bir açıklama yaptı. Açıklamada, talep toplama işlemlerinin sabit fiyatlarla gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen talep toplama etkinliklerinde temsil dağılımı belli oldu.
Lot payın 97 milyon 500 bin lira dağıtıldı. 19 milyon 500 bin lot ek satış işlemi gerçekleştirildi.
Kiler Holding Halka arz ediliyorKiler Holding, kamuyu aydınlatma platformuna son dakika uyarısı gönderdi. Yapılan duyuruda, talep toplama işlemi 7,10 TL sabit fiyatla gerçekleştirildi ve halka arzın büyüklüğü 692 milyon 250.000 TL oldu. Halka arza göre yatırımcılar tarafından 500.000 nominal değerli 97 milyon adet pay toplam 45.375 adet, 120 milyon adet 795.917 adet nominal değerde ise filtresiz olarak toplam arzın 1,2 katına denk gelecek şekilde abone olunmuştur. 97 milyon 500 bin lira halka arz edildi ve nominal değerli paylar tamamen satıldı. İzahnamenin 25.2.3 maddesi kapsamında dağıtım döneminde dağıtım oranında yapılan değişiklik ile yerli kurumsal yatırımcıların dağıtım oranı %10'dan %26,1'e, yerli bireysel yatırımcıların karşılık oranı ise %26,1'e yükseltilmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırım tahsisatı %90'dan %73.9'a geriledi.
Lot payın 97 milyon 500 bin lira dağıtıldı. 19 milyon 500 bin lot ek satış işlemi gerçekleştirildi.