Kilerde bu indirim için boş yer açın! Ayçiçek yağı o markette 40 TL birden düştü!













4 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARINDA BÜYÜK KAMPANYA

BU MARKETLERDE İNDİRİM VAR

Ayçiçek yağı fiyatında büyük indirimler yaşanıyor. Özellikle son bir yılda fiyatı rekorlar kıran ayçiçek yağı için markette uygulanan indirimler vatandaşların içini rahatlattı. Bu markette 4 litre ayçiçek yağının fiyatında büyük indirim yapıldı. Ancak ürünlere ilgi yoğun tükenmeden almanız gerekiyor. Peki 4 litre ayçiçek yağının fiyatı kaç TL? İndirimli ayçiçek yağı hangi markette satılıyor? İşte detaylar…Son zamanlarda enflasyon ve hayat pahalılığı artmasına rağmen özellikle ayçiçek yağı fiyatları yükseldi. Zincir marketten peş peşe ayçiçek yağı indirimi geliyor. Bu markette 4 litre ayçiçek yağı fiyatları indirime girdi. Tam 50 TL indirim uygulandı. Peki indirimli ayçiçek yağı hangi marketlerde satılıyor? Ucuz ayçiçek yağı almak için hangi markete gitmeliyim? Detaylar burada…Ayçiçek yağını ucuza almak isteyenler için bu piyasada büyük indirim başladı. 4 litre ayçiçek yağının fiyatı 50 TL indirim aldı. Haberi alanlar çarşıya koşar. Bu kez indirim adresi Çağrı Market oldu. Bu markette 4 litre Komil ayçiçek yağının fiyatı sadece 124,95'e düştü. İndirim kampanyasına son 2 gün kaldı. Yani ayçiçek yağı fiyat indirimi sadece 2 gün için geçerlidir. O yüzden Çağrı marketten indirimli ayçiçek yağı almak istiyorsanız acele edin çünkü stoklarla sınırlıdır.Bir ayçiçek yağı promosyon fiyatı daha Bizim Toptancı Hal'den geldi. Bizim Market, online ticaret sitesi üzerinden 4 litre Yudum ayçiçek yağını sadece 175,90 TL'ye tüketicilerle buluşturuyor. 4 litre Yudum ayçiçek yağı fiyatına yapılan indirim tutarı 52 TL oldu. Bu ürünü şimdi Total Market web sitesinden sipariş edebilirsiniz. Ayçiçek yağını evinizden çıkmadan indirimli fiyatlarla satın alabilirsiniz.