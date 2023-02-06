Kilerde yer açın: Ayçiçek yağı bu markette 97 TL'ye düştü













Vatandaş kampanyaları kovalıyor. Gelen kampanyalar arasında bu sefer indirim Ayçiçek yağında görüldü. 5 litrelik Ayçiçek yağının güncel kampanyalı fiyatı nedir? Hangi marka Ayçiçek yağı indirimde? Merak edilenler haberimizde.Tüm temel ihtiyaçlara gelen zamlarla birlikte Ayçiçek yağına da geçtiğimiz sürede zam gelmişti. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta oldukça zorlanırken CarrefourSA' dan indirim kampanyası haberi geldi.Carrefour Ayçiçek Yağı 144,5 TL olarak satışa sunuldu. Kısa sürecek olan kampanyada diğer Ayçiçek yağı fiyatları şu şekildedir: -Kırlangıç Ayçiçek Yağı 4 litre Pet 123,90 TL -Orkide Ayçiçek Yağı 4 litre Pet 144,90 TL-Orkide Ayçiçek Yağı 1 litre 39,95 TL-Orkide Ayçiçek Yağı 2 litre 93,90 TL -Kırlangıç Ayçiçek Yağı 2 litre 96,50 TL -Biryağ Ayçiçek Yağı 1 litre 39,95 TL -Carrefour Ayçiçek Yağı 2 litre 69,75 TL -Yudum Ayçiçek Yağı 1 litre 56,50 TL -Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre 174,90 TL -Sırma Ayçiçek Yağı 4 litre 139,95 TL -Yudum Ayçiçek Yağı 2 litre Pet 98,50 TL -Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre Pet 199,50 TL -Biryağ Ayçiçek Yağı Teneke 5 litre 184,90 TL