Kilerde yer bırakmayacak indirim Tarım Kredi markette: 10 üründe indirim başlatıldı

Vatandaşlar artık market alışverişine gitmeden önce internet üzerinden en uygun marketi araştırmak zorunda kalıyor. Şubat ayı için kampanya yapan marketlerden biri de Tarım kredi Marketleri oldu. Peki Tarım Kredi Marketlerde hangi ürünlerde indirim olacak? Kampanya ne zamana kadar geçerli? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TARIM KREDİ MARKETLERİN KAMPANYASITarım Kredi Marketler Şubat ayı içinde birçok farklı kategoride indirim yaptıklarını açıkladı. Tarım Kredi Market kampanyası 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. Tarım Kredi Marketlerin aynı zamanda her ay farklı iki kampanya başlattığı da öğrenildi. Yani bu kampanya 15 Şubat tarihinde bittikten sonra 16 Şubat tarihinden itibaren başka bir kampanya başlayacak. Tarım Kredi Marketler 15 Şubat'a kadar devam eden kampanya ürünleri ve fiyatları şu şekilde;
-Tarım Kredi marka Güney Marmara sızma zeytinyağı 116.90 TL -Anadolu marka 1 kg nohut 28 TL -Anadolu marka 1 kg pilavlık bulgur 15.25 TL -Tarım Kredi marka süzme çiçek balı 49.75 TL -Tarım Kredi marka tahin 27.75 TL -Tarım Kredi marka üzüm pekmezi 44.50 TL -Kızılay marka maden suyu 16.90 TL -Niğde sade gazoz 34.90 TL -Uludağ marka portakallı gazoz 14.90 TL -Uludağ marka sade gazoz 13.90 TL -Doğanay marka limonata 9.90 TL -Ülker çokonat 12.45 TL -Torku marka zarf çikolata 9.90 TL -Tarım Kredi marka kurabiye çeşitleri 23.90 TL -Tarım Kredi marka kurabiye çeşitleri 24.90 TL -Ülker çizi kraker 17.90 TL -Ülker marka 3'lü peynir kremalı paket 18.90 TL -Tarım Kredi marka tiryaki çay 65.90 TL -Çaykur marka Rize turist çay 76.90 TL -Tarım Kredi marka bardak poşet çay 10.50 TL -Çaykur marka altınbaş demlik poşet çay 24.90 TL -Tarım Kredi marka Türk kahvesi 14.90 TL -Özlem marka kangal sucuk 99 TL -Tarım Kredi marka fermente sucuk 200 TL -Tarım Kredi marka soyulmuş sosis 32.75 TL -Tarım Kredi marka macar salam 9.50 TL -Pek Food marka ıspanaklı rulo börek 29.50 TL -Pek Food marka ezine peynirli rulo börek 25.95 TL -Pek Food marka lahmacun 45 TL -Super Fresh marka süt mısır 24.50 TL