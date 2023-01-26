'Kılıçdaoğlu'nun adaylığı onay almıyor' diyen İYİ Partili Cihan Paçacı istifa etti!













"YORUMLAR MAKSADINI AŞMAYA BAŞLADI"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında ilk kez cumhurbaşkanı adayını konuşmak üzere 11'inci kez toplanan Altı Masa'da görüşmeler devam ederken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın beklenmedik bir şekilde ayrıldığı haberi geldi. Verdiği bir söyleşide Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti adaylığına karşı olduğunu açıkça dile getiren Cihan Paçacı, "Partinin yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'i destekleme niyetinde değil ama bu böyle kalacağı anlamına gelmez. Meral hanım konuyu yetkili kurullara iletecek ve böylelikle nihai karar alınacak." diyen konuşmuştu.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasıyla gündemde yer alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, partinin kurtulduğu günden bu yana sürdürdüğü Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden ayrılacağını açıkladı.Cihan Paçacı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sevgili milletimizin bilgilerine.. Ülkemizin ve insanımızın umudu olan 6'lı masa cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir muhabire yaptığım açıklamanın uygunsuz yorumlara yol açtığını gördüm. Demokrasimize yeni bir soluk getirecek bu süreçte emeği geçen Sayın Genel Başkanımızın, partimizin ve aynı zamanda 6'lı masa kurucuları olan değerli Başkanlarımızın iradesini korumak ve kollamak için; İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygılar sunarım." NE OLMUŞTU? İYİ Parti'den Cihan Paçacı, Habertürk yazarı gazeteci Nagehan Alçı'ya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olma adaylığı ile ilgili "Ya Kemal bey seçime karşı yeni bir aday önerir ya karşı çıkar ya da kesin olarak destekler" demişti. İkincisinin olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyen Paçacı, "Peki ne oluyor?" sorusuna yanıt olarak ise "6'lı masa bir açıklama yapıp birkaç aday önerebilir, İYİ Parti de kendi adayını ortaya koyabilir. İkinci tura kalanı da desteklenmesi söylenebilir." diye konuşmuştu. Cihan paçacı, Nagehan Alçı'nın "Kemal Bey'in adaylık talebi yapıldığında Akşener ve İYİ Parti ne yapacak?" şeklinde sorusuna ise "Partinin yetkili kurulları henüz Kemal'i desteklemedi ama bu, onun bunu yapmaya devam edeceği anlamına gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara havale edecek ve nihai karar orada verilecek." diye yanıt vermişti.