Kılıçdaroğlu 3 Aralık tarihini işaret etmişti! Bugün, CHP'nin vizyon belgesi ve yeni ekibi tanıtılacak

CHP'nin bugün başlattığı vizyon belgesi kapsamında oluşturulanlar arasında Amerikalı yazar ve ekonomist Dr. Jeremy Rifkin, Profesör Daron Acemoğlu ve Bilkent Üniversitesi ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak yer alıyor. Grubun içinde aynı zamanda TCMB başekonomisti Hakan Kara'da bulunuyor. Söz konusu isimlerin yer aldığı grup, bugüne kadar CHP'nin çalışmalarını destekleyen akademisyenler tarafından kurulduğu söyleniyor.
Edinilen bilgiye göre, mevcut para politikası, istikrarlı büyüme modelleri ve kalıcı istihdam sağlanması gibi birçok konuda araştırma yapan 70 kişilik bir grup, CHP'nin hazırladığı rapor ve projelerle ilgili uzun süredir istişare ediliyor. Bugünkü sunumda bazı kurul isimlerinin kendilerini tanıttığına dikkat çeken parti çevreleri, bu kurulun CHP'nin danışma kurulu değil, "politika üstü komite" olduğunu vurguluyor. Bir CHP kaynağı, kurulun adı hakkında şunları söyledi: "Artık tek bir şirket adı altında birleştirildiler. Bu isimler günü geldiğinde ülkedeki en etkili yerler olacaktır."
‘6’LI MASA İLE UYUMLU’Kaynaklar, CHP'nin bugün yaptığı açıklamanın 6'lı masa tablosuna uygun bir vizyon belgesi olduğunu belirterek, "Bu açıklama, 2. yüzyıl telefonuna yaptığı açıklamanın daha somut hali olacak" derken seçim öncesi beyan gibi göründüğünü fakat bunun 6'lı masaya karşı da aykırı bir durum teşkil etmediği söyleniyor.
CHP’NİN YENİ DANIŞMANLARI
Jeremy Rifkin:
Amerikalı yazar Rifkin, aynı zamanda ekonomik ve sosyal alanda teorisyenlik yapıyor. Ünlü yazar ayrıca aktivist ve danışmanlık görevlerinde de bulunmuştur. 1995'ten beri Wharton Okulu'nda öğretmenlik yapan Rifkin, Üçüncü Sanayi Devrimi döneminde kavramın babası olarak tanımlanmıştır. Teknolojik değişimin toplum ve çevre üzerindeki etkisi üzerine 20'den fazla kitabın yazarıdır. Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in ekibinde yer alan Rifkin, 2004 yılında yayınlanan Avrupa Rüyası adlı kitabında Avrupa Birliği'nin oluşumu ve gelişimine odaklandı.
Profesör Daron Acemoğlu:
1993'ten beri ABD'de MIT'de öğretmenlik yapan Acemoğlu, dünyanın en çok alıntı yapılan beş ekonomistinden biridir. Acemoğlu'nun araştırma alanları arasında ekonomi politik, ekonomik alanında gelişme, büyüme stratejileri, teknolojik alandaki değişimler, gelir eşitsizliğindeki gidişat ve çalışma ekonomisi yer alıyor. Acemoğlu, 2019 Küresel Ekonomi Ödülleri dahil birçok ödül kazandı.
Prof. Dr. Hakan Kara:
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara, 2003'ten 2019'a kadar TCMB para politikasının araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanmasında öncü rol oynadı. Kara'nın çalışmalarının arasında makroekonomi, merkez bankası teorisi ve politikası ve Türkiye ekonomisi yer almaktadır. Profesör Dr. Refet Gürkaynak:
Bilkent Üniversitesi'nde Profesör. Refet S. Gürkaynak, makroekonomi, finansal piyasa konularındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Gürkaynak, ABD Federal Rezerv Kurulu için de çalıştı. Prof. Dr. Ufuk Akçiğit:
Ekonomik büyüme ve verimlilik çalışmaları rekabet, yenilikçi çalışmalar ve girişimcilik alanındaki yapmış olduğu akademik araştırmalarla tanınan Akçigit, Almanya'nın en prestijli kurumlarından biri olan Kiel Enstitüsü tarafından 2022 Dünya Ekonomisi Ödülü'ne layık görüldü. Chicago Merkez Bankası ve Danimarka Yüksek Öğrenim ve Bilim Bakanlığına görev alan Akçiğit, Dünya Bankası, IMF ve OECD'de de proje danışmanlığı yapmıştır. Hacer Foggo:
Açık Alan Derneği ve Derin Yoksulluk Ağı'nın (DYA) kurucularından biri olan Foggo, İnsan Hakları Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği gibi derneklerde uzun süredir faaliyet gösteriyor.