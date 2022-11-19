Kılıçdaroğlu ailesini yıkan haber! Bir anda fenalaştı, cansız bedeni morga kaldırıldı!

Son dakika acı haber geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’ndan sevenlerini üzen haber paylaşıldı. 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu bir süredir solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Hastalığı atlatan Kılıçdaroğlu taburcu olup evine dönmüştü. Ancak evinde yeniden fenalaştı.
Kılıçdaroğlu’ndan acı haber geldi!Kocaeli İzmit’te yaşayan Celal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim tarihinde solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi görmeye başlamıştı. Tedavisi iyi giden Celal Kılıdaroğlu, hastaneden taburcu edildi.
Ancak Kılıçdaroğlu 18 Kasım akşamı saat 22.00’da aniden rahatsızlandı. Yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine gelen ekipler, ilk incelemelerinde Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu’nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve iki çocuk babası olan Celal Kılıçdaroğlu’nun vefat haberi Kılıçdaroğlu ailesini yasa boğdu.