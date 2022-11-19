GÜNDEM
19 Kasım 2022 - 13:14

Kılıçdaroğlu ailesini yıkan haber! Bir anda fenalaştı, cansız bedeni morga kaldırıldı!

Son dakika bilgisine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti. Celal Kılıçdaroğlu ölüm nedeni, neden öldü internette araştırılıyor.

GÜNDEM
19 Kasım 2022 - 13:14
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Kılıçdaroğlu ailesini yıkan haber! Bir anda fenalaştı, cansız bedeni morga kaldırıldı!


Son dakika acı haber geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’ndan sevenlerini üzen haber paylaşıldı. 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu bir süredir solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Hastalığı atlatan Kılıçdaroğlu taburcu olup evine dönmüştü. Ancak evinde yeniden fenalaştı.

Kılıçdaroğlu’ndan acı haber geldi!

Kocaeli İzmit’te yaşayan Celal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim tarihinde solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi görmeye başlamıştı. Tedavisi iyi giden Celal Kılıdaroğlu, hastaneden taburcu edildi.



Ancak Kılıçdaroğlu 18 Kasım akşamı saat 22.00’da aniden rahatsızlandı. Yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine gelen ekipler, ilk incelemelerinde Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu’nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve iki çocuk babası olan Celal Kılıçdaroğlu’nun vefat haberi Kılıçdaroğlu ailesini yasa boğdu.

celal kılıçdaroğlu

Ağabeyi ile yıldızı barışmamıştı

Celal Kılıçdaroğlu’nun aniden yaşamını yitirmesi ailesini yıktı. Ağabey Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde kardeşini yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada ziyaret etmiş ve sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.

Kılıçdaroğlu kardeşlerin siyasi olarak anlaşmazlık yaşadığı uzun süredir biliniyor. Celal Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamalarda kardeşi Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile işbirliği yaptığını söyleyerek “ Ağabeyimi HDP’den istiyorum “ ifadelerini kullanmıştı. Aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen Kemal Kılıçdaroğlu kardeşini hastanede ziyaret etmişti.

Celal Kılıçdaroğlu’nun vefat haberi son dakika bilgisi olarak geçerken ölüm nedeninin de kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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