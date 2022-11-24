GÜNDEM
24 Kasım 2022 - 17:45

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini affetmedi: 5 Kuruşluk tazminat davası açtı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gafil, namert, sefil, kifayetsiz' sözlerini söylemesi nedeniyle 5 kuruş tutarında bir tazminat davası açtı.

GÜNDEM
24 Kasım 2022 - 17:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini affetmedi: 5 Kuruşluk tazminat davası açtı!


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, dün gerçekleştirilen grup toplantısında Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları nedeniyle kendisine CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir dava açıldığını bildirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan



CHP lideri Kılıçdaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin gerçekleştirdiği grup toplantısı sırasında “haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz” şeklinde kullanığı ifadelerle eleştirmesi nedeniyle Erdoğan hakkında tazminat davası açılması talimatını verdi. Dava sürecini başlatan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesapları üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın kullandığı "Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz" şeklinde hakaret içeren hakaret sözlerinden dolayı Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun, "söz konusu tazminat miktarları ilgili şahsın kişiliğini, değerlerini ve ederini dikkate alınarak belirlenmelidir!

Daha önce Erdoğan'ın kişiliği ve değerleri hakkında karar verilen 5 kuruşun değerini değiştirecek bir gelişme olmadığına göre lütfen tekrar 5 kuruş için dava açın ve bunu belirtin.! talimatı doğrultusunda tarafımızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine 5 kuruş miktarında bir tazminat davası açılmıştır!.."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
ÖTV matrah düzenlemesi geldi! Sıfır ve ikinci el otomobilde fiyatlar değişti! ÖTV indirimi hesaplama ve indirimli otomobillerin tam listesi..
ÖTV matrah düzenlemesi geldi! Sıfır ve ikinci el otomobilde fiyatlar değişti! ÖTV indirimi hesaplama ve indirimli otomobillerin tam listesi..
İlber Ortaylı'nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı!
İlber Ortaylı'nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı!
İstanbul'da tek seferde büyük operasyon: 3.5 ton metamfetamin yakalandı!
İstanbul'da tek seferde büyük operasyon: 3.5 ton metamfetamin yakalandı!
Yaşadığım yerde toplanma alanı var mı? e-Devlet'ten tek tıkla öğrenin
Yaşadığım yerde toplanma alanı var mı? e-Devlet'ten tek tıkla öğrenin
Ehliyet sahipleri, kayıtlı aracı olanlar! O tarihe kadar yaptırmazsanız 847 lira borçlanacaksınız
Ehliyet sahipleri, kayıtlı aracı olanlar! O tarihe kadar yaptırmazsanız 847 lira borçlanacaksınız
Düzce depreminin tüyler ürperten 9 saniyelik sesi yayınlandı!
Düzce depreminin tüyler ürperten 9 saniyelik sesi yayınlandı!
Son Haberler
TCMB Kasım ayı faiz kararında bir ilk! Dolar, altın, euro'da son durum ne? Piyasalarda hareketlilik
TCMB Kasım ayı faiz kararında bir ilk! Dolar, altın, euro'da son durum...
İslam Memiş yatırımcıları üzerine basa basa uyardı: ' Doları olanlar dikkat etsin!'
İslam Memiş yatırımcıları üzerine basa basa uyardı: ' Doları...
3 kamu bankasından yeni promosyon adımı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank rakamları güncelledi!
3 kamu bankasından yeni promosyon adımı! Ziraat Bankası, Halkbank...
Android kullanıcıları dikkat! Bu 4 uygulama tehlike saçıyor! Google uyardı: Hemen silin..
Android kullanıcıları dikkat! Bu 4 uygulama tehlike saçıyor! Google...
BDDK haftalık verileri açıkladı: Kur korumalı mevduat 9 milyar lira birden geriledi!
BDDK haftalık verileri açıkladı: Kur korumalı mevduat 9 milyar lira...
Merkez Bankası'ndan üst üste 4. faiz indirimi! Faiz tek haneye düşürüldü..
Merkez Bankası'ndan üst üste 4. faiz indirimi! Faiz tek haneye düşürüldü..
ÖTV matrah düzenlemesi geldi! Sıfır ve ikinci el otomobilde fiyatlar değişti! ÖTV indirimi hesaplama ve indirimli otomobillerin tam listesi..
ÖTV matrah düzenlemesi geldi! Sıfır ve ikinci el otomobilde fiyatlar...
Pentagon'dan Pençe-Kılıç Harekatına sert eleştiri: ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ediyor!
Pentagon'dan Pençe-Kılıç Harekatına sert eleştiri: ABD askerlerinin...
İlber Ortaylı'nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı!
İlber Ortaylı'nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı!
Eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan Fatih Terim ve Galatasaray sözleri
Eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan Fatih Terim ve Galatasaray sözleri
İstanbul'da tek seferde büyük operasyon: 3.5 ton metamfetamin yakalandı!
İstanbul'da tek seferde büyük operasyon: 3.5 ton metamfetamin yakalandı!
Kerem Bürsin sorusu Hande Erçel'i bezdirdi: 'Hep aynı sorular!'
Kerem Bürsin sorusu Hande Erçel'i bezdirdi: 'Hep aynı sorular!'
Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan'ı çıldırtan yorum! O ifadeleri kabul etmedi..
Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan'ı çıldırtan yorum! O ifadeleri...
2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı! ÖSYM-KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ve soru-cevap kitapçığı sorgulama ekranı
2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı!...
WhatsApp'te yeni özellik! Artık tüm kullanıcılar anında görebilecek
WhatsApp'te yeni özellik! Artık tüm kullanıcılar anında görebilecek