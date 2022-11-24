Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini affetmedi: 5 Kuruşluk tazminat davası açtı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, dün gerçekleştirilen grup toplantısında Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları nedeniyle kendisine CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir dava açıldığını bildirdi.
CHP lideri Kılıçdaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin gerçekleştirdiği grup toplantısı sırasında “haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz” şeklinde kullanığı ifadelerle eleştirmesi nedeniyle Erdoğan hakkında tazminat davası açılması talimatını verdi. Dava sürecini başlatan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesapları üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söyledi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın kullandığı "Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz" şeklinde hakaret içeren hakaret sözlerinden dolayı Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun, "söz konusu tazminat miktarları ilgili şahsın kişiliğini, değerlerini ve ederini dikkate alınarak belirlenmelidir! Daha önce Erdoğan'ın kişiliği ve değerleri hakkında karar verilen 5 kuruşun değerini değiştirecek bir gelişme olmadığına göre lütfen tekrar 5 kuruş için dava açın ve bunu belirtin.! talimatı doğrultusunda tarafımızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine 5 kuruş miktarında bir tazminat davası açılmıştır!.."