GÜNDEM
06 Haziran 2023 - 20:44

Kılıçdaroğlu, depremzedelere çıkarılan 3 aylık elektrik faturalarına isyan etti!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda depremzedelerin 3 aydır geciken elektrik faturalarının toplu olarak kesilmesine isyan etti. Kılıçdaroğlu, "Sizde merhamet ve insanlık yok. Lütfen saygı gösterin. Allah'tan korkun. Silin o faturaları.." şeklinde ifadeler kullanarak hükümete sert tepki gösterdi.

GÜNDEM
06 Haziran 2023 - 20:44
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Kılıçdaroğlu, depremzedelere çıkarılan 3 aylık elektrik faturalarına isyan etti!


6 Şubat günü Kahramanmaraş merkez olarak gerçekleşen deprem felaketinin henüz yaraları sarılmadan bölgedeki elektrik şirketlerinin faturaları kesmeye devam ettikleri görüldü. Depremden dolayı ertelenen elektrik faturalarına 3 ay süreli toplu fatura kesildiğini gören CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti hedef alarak isyan etti.

Kılıçdaroğlu, depremzedelere çıkarılan 3 aylık elektrik faturalarına isyan etti

"ALLAHTAN KORKUN, O FATURALARI SİLİN"



Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, paylaşımında “3 aydır ertelenen elektrik faturasını depremzedelerimiz için indirime götürdüler. 7 bin liraya varan fatura kesip çadır bulamayan vatandaşlarımıza gönderdiler Aç ve ekmeksiz uyumak zorunda kalan, ağır kayıplar veren vatandaşlarımız var. Sende merhamet ve insanlık yok. Allah'tan korkun. Bu faturaları hemen silin.." şeklinde ifadelere yer verdi.

Kılıçdaroğlu, depremzedelere çıkarılan 3 aylık elektrik faturalarına isyan etti

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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