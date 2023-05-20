Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, dün Youtube kanalından izleyicilerle buluşan Babala TV'de siyasetçilerin sorularını yanıtladığı 'Mevzular Açık Mikrofon' programına katılacağını duyurdu. Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, program hakkında Kılıçdaroğlu ile görüştü. Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Uğur, “Angara'ya varınca gösterinin tarihini netleştirmemek elde değil. Şahsen Kemal Bey'in onayını aldım. Bu pazar geri döneceğiz. Ülkeye hayırlı olsun" dedi.
GÜNDEM
20 Mayıs 2023 - 11:26
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı Babala TV'ye çağırdı: Gel, mertçe yüzleşelim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Babala TV'de yayınlanacak olan bir programa katılmaya çağıran Kemal Kılıçdaroğlu, “AK Parti'nin gençleri salonun dayanak noktası olacak. Yabancı değil, seni bekliyoruz." şeklinde ifadeler kullandı.
GÜNDEM
20 Mayıs 2023 - 11:26