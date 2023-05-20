Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı Babala TV'ye çağırdı: Gel, mertçe yüzleşelim!













KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A ÇAĞRI!

Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, dün Youtube kanalından izleyicilerle buluşan Babala TV'de siyasetçilerin sorularını yanıtladığı 'Mevzular Açık Mikrofon' programına katılacağını duyurdu. Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, program hakkında Kılıçdaroğlu ile görüştü. Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Uğur, “Angara'ya varınca gösterinin tarihini netleştirmemek elde değil. Şahsen Kemal Bey'in onayını aldım. Bu pazar geri döneceğiz. Ülkeye hayırlı olsun" dedi.Oğuzhan Uğur'un tweet'inden alıntı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösteriye katılmaya çağırdı. Kılıçdaroğlu, “Pazar akşamı çekim yapacağız. Odadaki ağırlık AK Partili gençlerimiz olacaktır. O yüzden yabancı yok, bekliyoruz seni Recep Tayyip Erdoğan. Gel, Gençlerin önünde cesurca yüzleşin” şeklinde ifadeler kullandı.