SİYASET
23 Mayıs 2023 - 11:13

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın montaj itirafına sert çıktı: 'Montajcı sahtekar!'

Millet İttifakı'nın ortak adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin hazırladığı "Haydi" başlıklı reklam videosuna PKK liderinin düzenleme yapmasına izin vermesinin ardından "Ama montaj, ama bu" ve diğer" sözlerini paylaşarak 'Montajcı sahtekar' ifadelerine yer verdi.

SİYASET
23 Mayıs 2023 - 11:13
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Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın montaj itirafına sert çıktı: 'Montajcı sahtekar!'
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam TRT'deki canlı yayına katıldı ve gündeme ilişkin sorulara cevap verdi. İktidara yakınlığıyla tanınan hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin "Videoyu kim neyle çekti" sorusuna Erdoğan, videoyu Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun Kandil'de çektiğini öne sürdü. 

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın montaj itirafına sert çıktı 'Montajcı sahtekar!'



Montajlanarak yeniden düzenlendiği iddia edilen videoyla ilgili olarak Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, Kandil ile çekilmiş videolar var, yayınladılar" dedi. Sessizliğin sonrasında Erdoğan, "Ama düzenleme ama şu ve bu" dşeklinde konuşarak videounun aslında mnontajlama olduğunu kabul etti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: "MONTAJCI SAHTEKAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sosyal medyada gündem olurken Bu görüntülere ilk tepkiyi Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu verdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında Erdopan'ın o itirafının yer aldığı videoyu alıntı yaptı ve paylaşımın üzerine "Montajcı sahtekar" notunu yazdı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın montaj itirafına sert çıktı 'Montajcı sahtekar!'

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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