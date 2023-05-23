Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın montaj itirafına sert çıktı: 'Montajcı sahtekar!'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam TRT'deki canlı yayına katıldı ve gündeme ilişkin sorulara cevap verdi. İktidara yakınlığıyla tanınan hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin "Videoyu kim neyle çekti" sorusuna Erdoğan, videoyu Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun Kandil'de çektiğini öne sürdü.
Montajlanarak yeniden düzenlendiği iddia edilen videoyla ilgili olarak Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, Kandil ile çekilmiş videolar var, yayınladılar" dedi. Sessizliğin sonrasında Erdoğan, "Ama düzenleme ama şu ve bu" dşeklinde konuşarak videounun aslında mnontajlama olduğunu kabul etti.