SİYASET
11 Nisan 2023 - 23:56

Kılıçdaroğlu, iktidar olduğunda Enerji ve Adalet Bakanlığı'na getireceği iki ismi açıkladı!

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ilan edilen kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde kabinede görev alacak iki kişinin ismini Çanakkale'de düzenlediği mitingde açıkladı. Ahmet Akın ile Muharrem Erkek'i işaret eden Kılıçdaroğlu, "Unutmayın! Balıkesir ve Çanakkale'den bakanlar gelecek" diye konuştu.

SİYASET
11 Nisan 2023 - 23:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kılıçdaroğlu, iktidar olduğunda Enerji ve Adalet Bakanlığı'na getireceği iki ismi açıkladı!


14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala, adaylar seçim mitinglerine başladı. Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Çanakkale'de yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı seçilirse kabinenin iki bakan adaylarını belirlediklerini söyledi.

İSİM VERMEYEREK İŞARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, iktidar olduğunda Enerji ve Adalet Bakanlığı'na getireceği iki ismi açıkladı

CHP lideri Kemal Kıçdaroğlu, konuşması sırasında Ahmet Akın ile Muharrem Erkek'i yanına aldı ve Balıkesir ve Çanakkale'den bakanlar olacak diye konuştu. Kılıçdaroğlu, kabine yer alacak olan iki ismin memleketlerini dyurdu.



Ahmet Akın'ın Balıkesir'in Gönen ilçesinden Muharrem Erkek'in ise Çanakkale'de doğduğu bilinirken kulis dedikodularında Akın'ın Enerji Bakanı olarak Erkek'in Adalet Bakanı olacağı yönünde bazı söylentilerin dolaştığı öğrenildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ