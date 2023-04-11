Kılıçdaroğlu, iktidar olduğunda Enerji ve Adalet Bakanlığı'na getireceği iki ismi açıkladı!







İSİM VERMEYEREK İŞARET ETTİ











14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala, adaylar seçim mitinglerine başladı. Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Çanakkale'de yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı seçilirse kabinenin iki bakan adaylarını belirlediklerini söyledi.CHP lideri Kemal Kıçdaroğlu, konuşması sırasında Ahmet Akın ile Muharrem Erkek'i yanına aldı ve Balıkesir ve Çanakkale'den bakanlar olacak diye konuştu. Kılıçdaroğlu, kabine yer alacak olan iki ismin memleketlerini dyurdu.Ahmet Akın'ın Balıkesir'in Gönen ilçesinden Muharrem Erkek'in ise Çanakkale'de doğduğu bilinirken kulis dedikodularında Akın'ın Enerji Bakanı olarak Erkek'in Adalet Bakanı olacağı yönünde bazı söylentilerin dolaştığı öğrenildi.