SİYASET
16 Mayıs 2023 - 00:12

Kılıçdaroğlu ile Oğan'ın telefon görüşmesinde 'Birlik' mesajı konuşuldu!

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kilit isim haline gelen Sinan Oğan'ın ikinci tura çıkmasıyla başlayan ittifak müzakereleri başladı. CHP'li Engin Özkoç, Sinan Ogan için 'dayanışma' mesajı verirken, Kılıçdaroğlu'nun Oğan ile telefonda görüştüğü bildirildi.

SİYASET
16 Mayıs 2023 - 00:12
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Kılıçdaroğlu ile Oğan'ın telefon görüşmesinde 'Birlik' mesajı konuşuldu!


Kesin olmaya seçim sonuçlarına göre yüzde 5.28 oyla cumhurbaşkanlığı seçiminde belirleyici rol oynayan ATA İttifakı'nın ortak adayı Sinan Oğan'ın pozisyonu merakla ikinci turu beklerken, ardından ilk açıklama CHP'den geldi.

Halk TV'ye bir açıklama yapan CHP'nin grup başkanvekili Engin Özkoç, genel başkanları ve cumhurbaşkanı adayları Kılıçdaroğlu'nun dün akşam saatlerinde Sinan Ogan ile telefonla görüştüğünü belirterek, “Görüşme çok olumlu geçti." diye konuştu.

"BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYAÇ VAR"

Kılıçdaroğlu ile Oğan'ın telefon görüşmesinde 'Birlik' mesajı konuşuldu!



Sinan Ogan hakkında da konuşan Özkoç, "Milli konum olarak da bir farkımız olduğunu düşünmüyorum" şeklinde ifadeler kullandı. Özkoç, konuşmasının devamında bugünlerde milletimizin birlik ve aynı zamanda beraberliğe ihtiyacı var." diyerek bu birlik ve beraberliğin gerçekleşmesini umduğunu, Türkiye'nin doğru olarak tekrar umuda bir yelken açmasını istediğini belirtti.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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