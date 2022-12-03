Kılıçdaroğlu İstanbul'dan Dünya'ya sesleniyor













Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleştireceği vizyon toplantısında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nden dünyaya seslenecek.CHP liderinin gündeminde istikrarlı büyüme modeli, teknolojik gelişmelerin ve yatırımların ülkeye çekilmesi , istihdamın arttırılması ve para politikaları bulunuyor.3 Aralık toplantısı için açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Dünyaya sesleneceğim, insanımız senin ucuz iş gücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp depolama alanın değildir. Mahallerimiz senin uyuşturucu baronlarının fink attığı bataklıklar değildir” diye belirtti.CHP'nin yayınlamış olduğu tanıtım videosundaysa “Ey Dünya! Gözlerimize bak. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz” deniliyor.Toplantıdaki diğer konuşmacılar ise şöyle; CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, ABD'li yazar, ekonomist ve Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin, Prof. Daron Acemoğlu, Prof. Hakan Kara, Prof. Refet Gürkaynak ve Prof. Ufuk Akçiğit.