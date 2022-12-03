GÜNDEM
03 Aralık 2022 - 15:50

Kılıçdaroğlu İstanbul'dan Dünya'ya sesleniyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleştireceği toplantıda İstanbul’dan dünyaya seslenecek. Ekonominin ana gündem olduğu toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra dikkat çeken önemli isimlerde konuşmacı olarak yer alacak.

GÜNDEM
03 Aralık 2022 - 15:50
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kılıçdaroğlu İstanbul'dan Dünya'ya sesleniyor


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleştireceği vizyon toplantısında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nden dünyaya seslenecek. 

CHP liderinin gündeminde istikrarlı büyüme modeli, teknolojik gelişmelerin ve yatırımların ülkeye çekilmesi , istihdamın arttırılması ve para politikaları bulunuyor.



‘Dünyayla Rekabet Etmeye Geliyoruz’

3 Aralık toplantısı için açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Dünyaya sesleneceğim, insanımız senin ucuz iş gücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp depolama alanın değildir. Mahallerimiz senin uyuşturucu baronlarının fink attığı bataklıklar değildir” diye belirtti. 

CHP'nin yayınlamış olduğu tanıtım videosundaysa “Ey Dünya! Gözlerimize bak. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz” deniliyor.

Merkel’in Eski Danışman İstanbul’da

Merkel'in danışmanı Jeremy Rifkin

Toplantıdaki diğer konuşmacılar ise şöyle; CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, ABD'li yazar, ekonomist ve Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin, Prof. Daron Acemoğlu, Prof. Hakan Kara, Prof. Refet Gürkaynak ve Prof. Ufuk Akçiğit.

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
İlginizi Çekebilir
Cumhur ve Millet itifakına rakip geliyor! 4 partinin ittifakı seçim öncesinde ortalığı karıştıracak..
Cumhur ve Millet itifakına rakip geliyor! 4 partinin ittifakı seçim öncesinde ortalığı karıştıracak..
6'lı masada aday kim olacak? Meral Akşener, 2 isim için onayı verdi: İmamoğlu ve Yavaş'a 'hayır' demeyiz!
6'lı masada aday kim olacak? Meral Akşener, 2 isim için onayı verdi: İmamoğlu ve Yavaş'a 'hayır' demeyiz!
Yeni yılda market poşetlerine yüzde 200 zam hazırlığı!
Yeni yılda market poşetlerine yüzde 200 zam hazırlığı!
Kılıçdaroğlu 3 Aralık tarihini işaret etmişti! Bugün, CHP'nin vizyon belgesi ve yeni ekibi tanıtılacak
Kılıçdaroğlu 3 Aralık tarihini işaret etmişti! Bugün, CHP'nin vizyon belgesi ve yeni ekibi tanıtılacak
TOKİ Konya Merkez kura sonuçları! Konya Merkez TOKİ 2+1 3+1 isim listesi
TOKİ Konya Merkez kura sonuçları! Konya Merkez TOKİ 2+1 3+1 isim listesi
TOKİ'ye başvuru yaptıysanız dikkat! Uyarı yapıldı: İtibar etmeyin!
TOKİ'ye başvuru yaptıysanız dikkat! Uyarı yapıldı: İtibar etmeyin!
Son Haberler
Cumhur ve Millet itifakına rakip geliyor! 4 partinin ittifakı seçim öncesinde ortalığı karıştıracak..
Cumhur ve Millet itifakına rakip geliyor! 4 partinin ittifakı seçim...
Eski eşten Mustafa Sandal için sert sözler
Eski eşten Mustafa Sandal için sert sözler
Kasım ayının en çok satılan araba markaları açıklandı
Kasım ayının en çok satılan araba markaları açıklandı
Esra Ezmeci’ye sosyal medyada tepkiler yağıyor
Esra Ezmeci’ye sosyal medyada tepkiler yağıyor
Demet Özdemir’e şarkıcı eşi Oğuzhan Koç’tan güldüren sürpriz
Demet Özdemir’e şarkıcı eşi Oğuzhan Koç’tan güldüren sürpriz...
Ünlü oyuncu Burcu Kara’dan güzel haber geldi
Ünlü oyuncu Burcu Kara’dan güzel haber geldi
Bir diş sarımsağı kulağınıza koyup yarım saat bekleyin! Mucize etkisi ikiye katlanıyor: Bir kez denedikten sonra bırakamayacaksınız..
Bir diş sarımsağı kulağınıza koyup yarım saat bekleyin! Mucize...
Burcu Kara'nın en mutlu günü: 'Can'ımız geldi' diyerek duyurdu!
Burcu Kara'nın en mutlu günü: 'Can'ımız geldi' diyerek duyurdu!
6'lı masada aday kim olacak? Meral Akşener, 2 isim için onayı verdi: İmamoğlu ve Yavaş'a 'hayır' demeyiz!
6'lı masada aday kim olacak? Meral Akşener, 2 isim için onayı verdi:...
Efsane program geri dönüyor… Kısmetse Olur:Aşkın Gücü programından ilk fragman geldi
Efsane program geri dönüyor… Kısmetse Olur:Aşkın Gücü programından...
Eski eşten Merve Boluğur’a ağır eleştiri
Eski eşten Merve Boluğur’a ağır eleştiri
Yeni yılda market poşetlerine yüzde 200 zam hazırlığı!
Yeni yılda market poşetlerine yüzde 200 zam hazırlığı!
Kılıçdaroğlu 3 Aralık tarihini işaret etmişti! Bugün, CHP'nin vizyon belgesi ve yeni ekibi tanıtılacak
Kılıçdaroğlu 3 Aralık tarihini işaret etmişti! Bugün, CHP'nin...
Elon Musk, Kanye West'e 'şiddeti kışkırtıyorsun' dedi, Twitter hesabının fişini çekti!
Elon Musk, Kanye West'e 'şiddeti kışkırtıyorsun' dedi, Twitter hesabının...
Dünya basını aşı karşıtı hemşireyi konuşuyor! Binlerce hastaya Covid-19 aşısı yerine tuzlu suyu enjekte etti, serbestçe dolaşıyor..
Dünya basını aşı karşıtı hemşireyi konuşuyor! Binlerce hastaya...