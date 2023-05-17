Kılıçdaroğlu, Jahrein'i telefonla aradı: 'Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz'







KILIÇDAROĞLU'NDAN JAHREİN'E TELEFON











14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması kararının hemen ardından Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımında almış olduğu oy oranlarını eleştiren sosyal medya editörü Ahmet Sonuç, 'aldığı telefonla ilgili bilgi verdi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini defalarca eleştiren Jahrein'i aradı. Söz konusu aramaya ilişkin açıklama yapan Jahrein, Kılıçdaroğlu'nun, "Eleştirilerinizi dikkate alıyor, yazdıklarınızı okuyoruz" dediğini söyledi.Jahrein adıyla tanınan Ahmet Sonuç, Twitter hesabı üzerinden şu yorumu paylaştı: "Kılıçdaroğlu az önce aradı. Eleştirilerinizi ciddiye alıyor, yazdıklarınızı okuyoruz. Bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. Kısa bir görüşmeydi. 2. Tur için hazır olduklarını ve umutlarının boşa çıkmayacağını söyledi. Devam ettirmek bana düşüyor sevgili takipçi."