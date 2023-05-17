GÜNDEM
17 Mayıs 2023 - 14:00

Kılıçdaroğlu, Jahrein'i telefonla aradı: 'Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz'

Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, daha çok Jahrein olarak bilinen sosyal medya editörü Ahmet Sonuç'u telefonla aradı. Kendisine gelen telefon görüşmesini açıklayan Jahrein, Kılıçdaroğlu'nun "Eleştirilerinizi dikkate alıyor, yazdıklarınızı okuyoruz" dediğini söyledi.

GÜNDEM
17 Mayıs 2023 - 14:00
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Kılıçdaroğlu, Jahrein'i telefonla aradı: 'Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz'


14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması kararının hemen ardından Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımında almış olduğu oy oranlarını eleştiren sosyal medya editörü Ahmet Sonuç, 'aldığı telefonla ilgili bilgi verdi.

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Kılıçdaroğlu, Jahrein'i telefonla aradı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini defalarca eleştiren Jahrein'i aradı. Söz konusu aramaya ilişkin açıklama yapan Jahrein, Kılıçdaroğlu'nun, "Eleştirilerinizi dikkate alıyor, yazdıklarınızı okuyoruz" dediğini söyledi.



Jahrein adıyla tanınan Ahmet Sonuç, Twitter hesabı üzerinden şu yorumu paylaştı:

"Kılıçdaroğlu az önce aradı. Eleştirilerinizi ciddiye alıyor, yazdıklarınızı okuyoruz. Bizlerde elimizden geleni yapıyoruz.

Kısa bir görüşmeydi. 2. Tur için hazır olduklarını ve umutlarının boşa çıkmayacağını söyledi. Devam ettirmek bana düşüyor sevgili takipçi."

Kılıçdaroğlu, Jahrein'i telefonla aradı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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