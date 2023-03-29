Kılıçdaroğlu'na oy vermem demişti! Yavuz Ağıralioğlu meğer bu yüzden partisinden istifa etmiş!

Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul milletvekili olarak görev yaptığı İYİ Parti'den bombalayarak istifa etmişti. son dakika açıklamasında, istifasının sebebini açıklayan Ağıralioğlu, pozisyonunun partisi için yük haline geldiğini ve bu nedenle istifa etmek zorunda kaldığını belirtti. "Köprüyü geçmek için dayı diyecek adam değilim" diyen Ağıralioğlu, istifasını zorunlu bir karar olarak nitelendirdi. İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında yaptığı eleştirilerin ardından dün akşam saatlerinde İYİ Parti'den istifa etti. Ağıralioğlu, istifasının nedenlerini açıkladığı basın toplantısında, "Pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı, zorunluluktu" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadığını ve partisinin oldu bittiye karşı çıkarak emeklerin heba edilmesine itiraz ettiğini söyledi. Ağıralioğlu, partisinin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler haline getirdiği gerekçesiyle adaylığa başvurmadığını ve erdemli olanın bu olduğunu belirtti.
İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifasının nedenlerini açıklarken, siyasi mücadelesinde partisinin pozisyonuna yük olmaya başladığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadığını ve partisinin oldu bitti ile karşı karşıya bırakılıp emeklerinin heba edilmesine itiraz ettiğini ifade eden Ağıralioğlu, dayatmayı kabul edilemez bulduğunu ve adaylığa da başvurmadığını söyledi. Kendisi için erdemli olanın mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili öncelemek olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, bize dayatılan ve memleketin en müstesna makamlarının şantaja maruz kaldığı gerçeğinin kendisini mecbur ettiği kararı verdiğini dile getirdi. İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğini sonlandırma kararı aldığını açıklayan Ağıralioğlu, görev değişikliklerini basından öğrendiğini ve kendisini çok değersiz hissettiğini belirtti.
Yavuz Ağıralioğlu şu cümlelerle kendini ifade etti; -İYİ Parti'nin bir amaç için kurulduğuna inanıyorum. İhanete uğramış insanların partisi olarak anılması ise, birçok partiye üye olan insanların karşılaştığı bir durum olarak görülebilir. Genel başkanı ile görüşmek istediğimde, bu isteğimi hassasiyetle ilettim. -Mücadelede kazanmanın yanında, mücadeleyi kirletmemek de önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin devlet başkanlığı makamına seçilecek kişinin geçmişi, bağlantıları gibi konuların da dikkate alınması gerektiğine inanıyorum. Devlet düşmanlarının hevesleri ile hareket etmek yerine, mücadelenin mayasına zarar vermeden iradesini temsil etmek gerekir. -Biz, siyasi rekabetin bir parçası olarak mücadele ediyoruz ancak bu mücadelede çocuklarımızın katillerinden ve devlet düşmanlarından bir şey ummayacağız. Amacımız hevesleri kursaklarında bırakmak ve Türkiye'nin daha iyi bir geleceği için çalışmaktır. -Siyasi değerlendirmelerim nedeniyle bazı eleştirilere maruz kalsam da, parti içindeki arkadaşlarıma yük olmamak için istifa ediyorum. Ancak, doğruları söylemeye devam edeceğim ve milletim adına taşıdığım hassasiyetlerle mücadele etmeyi sürdüreceğim. -İtirazlarım bazı medya organlarında yanlış yorumlandı. Ancak, kim beni Alevi olduğum için Kılıçdaroğlu'na, Kürt olduğum için HDP'ye karşı çıktığımı söylerse, o kişi namussuz ve alçaktır. Benim ailem ve ben bu topraklara bağlıyız ve bu hassasiyetimle siyaset yapmaya devam edeceğim. Siyasi tercihlerim beni nereye götürürse götürsün, doğruları söylemeyi ve milletimin menfaatleri doğrultusunda mücadele etmeyi sürdüreceğim.