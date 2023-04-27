Kılıçdaroğlu’ndan AVM çalışanlarına ve küçük esnafa müjdeli haber!

Sözcü TV'nin canlı yayın programına katılan ve seçim güdemini değerlendiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa'dan örnekler vererek AVM'lerin haftanın yedi günü açık olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, uygulamadan küçük esnafı da faydalanacağını aktardı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:
"ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE BİR GÜN İZİN GEREKLİDİR"
"Sadece zincir mağazalarda değil AVM'lerde de haftada bir gün izin zorunluluğu getirmeliyiz. Bu Fransa'da ve başka ülkelerde de mevcut. 1 gün kapanıyorlar, o gün millet tatilde diye küçük esnaftan alışverişlerini yağıyorlar. Tüccarlarda batılı ülkelerde geçerli olan bir kuraldır, deprem bölgelerinde tüccarların mağazalarını hızlı açma sorununa odaklanıyorum. Tüccarlar için SGK 9 bin üzerinden, diğerleri ise alt tarihten hesaplanır. Zanaat mağazalarında işçiler işlerini kaybedebilir. Bu nedenle sürekli çalışma şansı yoktur. Emekli olabilmek için belli bir yaşa gelmeniz gerekiyor. Bağkurlu'nun düşük ücret alması işçilere büyük bir haksızlık olarak görülebilir. Milli gelirdeki artışı paylaşmamak için yasal bir anlaşma yaptılar. Emeklilik sistemi baştan aşağı yeniden tasarlanmalı ve yeniden değerlendirilmeli..."