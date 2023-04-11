Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye sözü: Hesaplara 15 bin TL yatacak!













İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Çanakkale'de Millet Buluşması’na katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde neler yapabilecekleri hakkında konuştu. Kendisini henüz kimsenin tanımadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Yapamaz" derler, istismar ediyorsun derler. Kemal Bey'i tanımazlar. Kemal Bey söz verdiğinde mutlaka yapacaktır." dedi. Çanakkale'de düzenlenen Millet Buluşması’nda kalabalığa seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, emekli vatandaşlara da bayram ikramiyesi sözü verdi. Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarında daha önce verilmemiş olan 15 bin lirayı göndereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:"Kazanacağımıza söz veriyorum. Bu ülkeye barış getireceğim, barış getireceğim. Bu ülkeye gerçekten gerçek demokrasiyi getireceğimizi bilmenizi isterim. Gerçekten de bu ülkede hiçbir çocuk aç yatmayacak. Elbet bu ülkeye barışı ve çalışmayı getireceğiz. Hiçbir anne, “Çocuğumun beslenme çantasına ne koyacağımı bilmiyorum. Kendi suyunu, sütünü, yemeğini yiyecek ve okulda arkadaşlarıyla sosyalleşecek. Hiçbir anne çocuğunu okula gönderirken düşünmeyecek. Emekliler merak etmeyin 2015'ten beri ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere asgari ücret kadar maaş ikramiyesi verileceği söylendi bana. Etmediler, kaçırdılar. Göreceksiniz, yaklaşan Kurban Bayramı'nda emeklilerin emekli maaşları bu kez ödenmeden 15 bin lira şeklinde banka hesaplarına yatırılacak. "Yapamaz" derler, "Sen ona kötü davranırsın" derler, Kemal Bey'i tanımazlar. Kemal Bey söz verdiğinde mutlaka verecektir! Parayı nereden bulacaksın dediler. İki ödül vermeleri gerekiyordu. Emekliye hak ettiği bayram ikramiyesini vereceğiz. Torunlarıyla, uzur içinde emeklil paralarını alacaktır. Yoksulluk sınırının altında geliri olan hiçbir aileye izin verilmeyecek. Her ailenin garantili bir asgari geliri olacaktır. Sana söz veriyorum, üstesinden geleceğiz. Birlikte kazanacağız."